Video: ¿Qué pasó? Joven confundió patrulla policial con taxi por caminar con el celular en la calle

¡Por eso siempre dicen que en la calle debes estar despierto! Muchas veces hemos escuchado que caminar con el móvil en la calle podría ocasionar diversos problemas para las personas; ya que no prestan atención a lo que hay a su alrededor.

Ese es el caso de una joven que confundió una patrulla policial con un taxi al andar con su celular. El video fue difundido por el usuario Marco Moyano Oficial en la plataforma TikTok y ya cuenta con más de 21 millones de reproducciones.

En el cortometraje, que dura 25 segundos, se ve como la muchacha se halla escribiendo en su smartphone en una concurrida calle y, delante de ella, había estacionado un vehículo de las fuerzas del orden.

Sin pensarlo dos veces, decidió subirse sin percatarse que un efectivo se encontraba resguardando la zona. Para sorpresa del agente, quien toma cartas en el asunto, baja a la chica preguntándole, "¿señorita que hace?".

Algunos internautas aprovecharon el momento para reírse de la joven, quienes señalaron que su delito ante la ley fue "andar distraída con el celular", además, apuntaron que es un despropósito y es el "colmo del despiste".

Otros, manifestaron sentirse identificados y aseveraron que perfectamente podría haberles pasado lo mismo sin ningún problema. La difusión ya cuenta con más de 1 millón de me gustas, 7 mil comentarios y 40 mil compartidos.

"Claramente miró a la cámara, es actuado", "No me río porque perfectamente podría ser yo", "El policía: '¿ahora se entregan solos?'", "Se entregó sin resistencia", "Su delito: andar distraída con el celular" "asustado el policía"," El policía, señorita se baja o me la llevo detenida", "Si soy", "No me rio porque si fui yo", "ese sería yo sin dudarlo", "Ese es el colmo del despiste", "me hiciste mi día".