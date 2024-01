Visitantes del Mall de SJL sorprenden al tomarse fotos con celulares en venta: "Milagro que sigan ahí"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender al ver en TikTok un video donde un joven quedó sorprendido al percatarse de que los visitantes del nuevo centro comercial de San Juan de Lurigancho, deciden aprovechar los celulares que se encuentran en venta para tomarse una serie de fotografías.

Muchas personas se mostraron emocionados por la inauguración del primer mall en el distrito más poblado del Perú, como SJL, pero una serie de sucesos inesperados dejaron en shock a los internautas y en especial, a aquellos visitantes del centro comercial.

En el material audiovisual, de solo 38 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Jesús Andrés, quien quedó boquiabierto al ingresar a una tienda del Mall de SJL y revisar los distintos modelos de equipos celulares que se encontraban en venta.

Al entrar a la galería de fotos se dio cuenta de que distintos visitantes del centro comercial, entre niños, hombres, mujeres, adultos realizaron distintos gestos e incluso se taparon los rostros por timidez al capturar sus rostros en las fotos.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y alcanzó 30 mil 'me gusta', así como cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros pidieron que las personas que visitan el Mall sean más responsables al cuidar del establecimiento así como sus pertenencias.

"En todas las tiendas se toman fotos así", "yo también casi me tomo una foto", "nunca entenderemos por qué se toman fotos con los celulares del Mall", "¿de dónde salió tanta gente?", "¿por qué se toman fotos con los celulares del centro comercial?", "vi a mi ex en esas fotos", "a semanas de su inauguración, la cosa no cambia", "no deberían dejar abierto el mall", "que usen mallas de seguridad en los mostradores", "se pasa esa gente", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.