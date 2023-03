¿Ya no sirve para nada? Ciudadano opina sobre la moneda de 1 sol y dice: "Ni para el pan alcanza"

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿La "luquita" esta en desuso? Muchos tienden a llevar en sus bolsillos o billeteras el mítico 1 sol, moneda que a más de uno lo ha salvado de un apuro y que, por años, ha estado en la palestra de todos los peruanos que la necesitan.

Sin embargo, tras alza de precios en el país por la coyuntura nacional e internacional, se ha visto afectado y poco a poco viene quedando en el olvido de los ciudadanos, quienes tienen que recurrir a otros montos para poder adquirir sus bienes o insumos.

Dio su punto de vista sobre el uso de un nuevo sol y genera debate

Un ciudadano comentó por qué considera que un nuevo sol ya no sirve actualmente.

El clip titulado: "Yo me pregunto, ¿Un sol para que alcanza en el Perú?", fue compartido por el usuario @luico2022 y ya cuenta con más de 200 mil reproducciones en TikTok y alrededor 3 mil me gustas en pocos días; provocando una discusión entre los usuarios por el tema de su utilización.

Incluso, el individuo señaló que el popular "marciano está S/1,50, y que productos como gelatina o la bolsa de pan ya no cuesta una "luca". "¿Un sol no puede estar? Ni para tres panes alcanza", apuntó.

Algunos internautas aprovecharon el momento para comentar su punto de vista; asegurando que los costos en los alimentos y las cosas se han incrementado considerablemente; sin embargo, el sol aún se mantiene en el mercado.

Otros, mencionaron que ya no es como antes y que no se puede adquirir "nada" y que poco a poco será un "bonito recuerdo"; ya que "ahora se trabaja más para vivir igual" y que el sueldo mínimo debería incrementarse para tener mayores posibilidades de obtener lo que uno requiere.

"Tienes razón, me hace reflexionar sobre los precios", "No veo fallas en su lógica", "El sol está por los suelos", "No me digas que el chisito subió", "Yo digo que el sol sale para todos", "Ahora se trabaja más para vivir igual", "Todo ha subido", "La pura realidad", "Ya no me alcanza para nada", "Aunque duela, es la verdad", fueron algunos de las reacciones de los cibernautas en la plataforma china.

De esta manera el sujeto mencionó que el 1 sol peruano ya no cuenta ni para "comprar pan" y que todo los insumos han subido en los últimos años por lo que que quedará en desuso.