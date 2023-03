¡No al racismo!: Joven mexicano decidió castigar al hombre que lo quiso fuera de EE. UU.

27/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En Estados Unidos el racismo y la xenofobia va en aumento y así lo demuestra un video de TikTok, grabado por @enamoradoalex. En el video, se muestra cómo un joven mexicano no soportó que su vecino lo denigrara por sus orígenes y buscó la forma de reprenderlo de manera épica.

Su vecino increpó al joven que se fuera de Estados Unidos y regrese a México. "¿Por qué han venido aquí? Corran de vuelta a México", señaló de forma eufórica.

A lo cual, el joven mexicano decidió responder con la organización de una pequeña celebración mexicana en la acera del frente, alzando la bandera de su país natal, México. Docenas de mexicanos con música armaron el espectáculo que causaría la molestia de su vecino.

Banda "Los Duendes de la Sierra" presentes en el reclamo

La banda musical "Los Duendes de la Sierra", estuvieron de acuerdo en darle una lección al estadounidense, sin embargo, este último no se animó a salir de su propiedad para enfrentarlos: "Imagínese que haya sido uno de esos 'gringos' con armas. Otra hubiera sido la historia", atinó en comentar un compatriota en la red social.

Seguidores reaccionan al video viral en TikTok

Como era de esperar, los seguidores de la cuenta de TikTok no dudaron en expresar sus molestias hacia el estadounidense que increpó que el joven no siga más en su país por ser latino y rechazaron su xenofobia hacia los hispanos.

"No soy mexicano, pero quiero ir a la fiesta", "amo a nuestra gente", "debería ser un evento anual", "eso es tan comunitario que Roger realmente debería estar agradecido", "llueva o truene, ustedes hacen que suceda", "sería genial si tuviéramos esto para nuestra huelga escolar".

"Hermano, tienes todo mi apoyo en todas tus acciones correctas, ignora a sus necias palabras", "esto calienta mi corazón y me hace tan feliz", "asombroso", "juro que es nuestra propia gente tratando de derribarnos", "debiste haberle dicho a su madre si este es el tipo de hijo que criaste", "te aplaudo, gracias por defender a los proveedores y darles una voz", "creo que se olvidó que es hispano", "debe presentarse con los proyectos de ley del Senado en la mano, no porque necesite pruebas, sino solo para ver lo que dicen una vez que tengan "la prueba" del proyecto de ley en la mano", "llamándolo racista pero no se da cuenta que también lo es", comentaron otros seguidores de la cuenta.