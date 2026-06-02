Alerta roja: Marina de Guerra advierte oleajes de hasta muy fuerte intensidad durante el fin de semana electoral

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de oleajes anómalos de hasta muy fuerte intensidad en el litoral peruano, durante el fin de semana electoral que vivirá el país por la segunda vuelta presidencial que sostendrán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, este domingo 7 de junio.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 22-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la noche del sábado 6 hasta la tarde del martes 9 de junio. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que estás por viajar a las regiones costeras bajo alerta para ejercer tu derecho al sufragio.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), persistirá el oleaje ligero, incrementando a nivel moderado desde la tarde del domingo 7, intensificándose a fuerte en la madrugada del lunes 8, decreciendo a moderado en la noche del mismo día y disminuyendo nuevamente a ligero por la tarde del martes 9 de junio.

Con referente al pronóstico del litoral centro (al sur de Salaverry hasta Salaverry), continuará registrándose el oleaje ligero del suroeste, subiendo a moderado desde la noche del sábado 6, elevándose a nivel fuerte en la mañana del domingo 7, volviendo a moderado en la tarde del lunes 8 y regresando a ligero en la mañana del martes 9 de junio.

Del mismo modo, para el litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje ligero del suroeste incrementará a moderado desde la noche del sábado 6, intensificándose a fuerte en la mañana del domingo 7 y escalando a muy fuerte (alerta roja) en la noche del mismo día, atenuándose a fuerte en la mañana del lunes 8, retornando a moderado en la tarde del mismo día y disminuyendo a ligero en la madrugada del martes 9 de junio.

Aviso Especial de Oleaje N.º 22-26 de la DHN

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, el presente aviso tendrá vigencia hasta el jueves 11 de junio; asimismo, los oleajes podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.