¿A alistar las maletas? ¡Confirmado! El 25 de noviembre será DÍA no laborable: Conoce AQUÍ todos los detalles

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Noviembre no solo tuvo un feriado nacional, sino que también nos sorprende con un día no laborable antes de terminar el mes: ¡el martes 25!, que permitirá a un grupo de ciudadanos poder alejarse de la rutina laboral. Conoce en esta nota quiénes se verán beneficiados y el motivo detrás de esta fecha especial.

¿Por qué será día no laborable el 25 de noviembre?

Si estás pensando en que es momento de descansar y tomarte un día libre para alejarte de todo lo que te causa estrés, además de disfrutar de un momento familiar, ten en cuenta que Perú tendrá un día no laborable, según el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM. ¿El motivo? Pues bien, según la normativa lanzada en 1985, el objetivo es promover actividades locales y conmemorar fechas importantes en una región del país.

El día no laborable, aunque no equivale a un feriado, está enfocado en la conmemoración del aniversario de la fundación española de Moquegua, cuna del Amauta José Carlos Mariátegui, de Mercedes Cabello de Carbonera, de Mariano Lino, del Mariscal Domingo Nieto, de Horacio Zeballos Gámez, de Miguel Constantinide y otros hijos ilustres que dieron ejemplo a todo el pueblo peruano.

Asimismo, según el decreto, se establece una pausa en la rutina laboral en toda la provincia de Mariscal Nieto, en homenaje a la ciudad. Cabe destacar que, esta medida no es aplicable para otros sectores del país.

¿Quiénes se verán beneficiados?

El Decreto Supremo N.º 093-85-PCM también especifica que quienes se verán beneficiados con este día no laborable el 25 de noviembre serán los trabajadores del sector público en la provincia de Mariscal Nieto, que este 2025 celebra su 484 aniversario, excluyendo así al sector privado, a menos de que las empresas de esta categoría opten voluntariamente por adoptarlo.

"Que en homenaje a este aniversario, el Concejo Provincial de Mariscal Nieto, las instituciones públicas y privadas, las organizaciones culturales, sindicales y populares vienen preparando una serie de actividades cívico-patrióticas, culturales, deportivas y recreativas con el objeto de rendirle un justo homenaje a este histórico pueblo", se lee en la normativa.

25 de noviembre, día no laborable en Moquegua.

Feriados nacionales que quedan en 2025

No habrán más feriados nacionales durante el presente mes de noviembre. No obstante, para aquellos que se preguntan cuándo podrán volver a descansar, la respuesta es que deben esperar hasta diciembre, según el calendario oficial que puedes revisar también en este LINK:

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción.

Martes 9: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25: Navidad.

Así que si vives en Moquegua y eres trabajador del sector público podrás ser beneficiado con el día no laborable el 25 de noviembre, según el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM. Una fecha especial que busca celebrar el aniversario de la región.