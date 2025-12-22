Tesoreros que se apropien de dinero recaudado de promociones escolares irían a la cárcel hasta por 4 años

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del término del año escolar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), se pronunció sobre las consecuencias penales que podrían afrontar los tesoreros de promociones escolares que se apropien del dinero recaudado por los padres de familia.

Minjusdh alerta sobre robo de fondos escolares

En los últimos meses se han suscitado las tan esperadas celebraciones y eventos de promociones escolares que suelen implicar una serie de actividades a lo largo del año.

Desde los clásicos viajes de promoción, en el que los alumnos elijen un determinado destino turístico para compartir experiencias que atesorarán por siempre hasta la infaltable fiesta de promoción o gala de graduación.

La persona que es fundamental en este tipo de casos es aquella que se encarga de la tesorería, es decir la que recauda todos los fondos económicos que han recaudado los padres de familia a fin de desarrollar las actividades en torno a las promociones escolares.

Sin embargo, estos planes se ven truncados por algunas personas que estafan y terminan por apropiarse del dinero que con tanto esfuerzo los progenitores han conseguido juntar dejando a los estudiantes sin poder celebrar sus fiestas o viajar.

Por tal motivo, la cartera de Estado presidida por Walter Martínez Laura ha advertido a estos tesoreros lo que podrían afrontar si logran incurrir en este tipo de actos delictivos.

Tesoreros podrían recibir hasta 4 años de cárcel

Un reciente caso que expuso este tipo de situaciones fue el ocurrido en el colegio Santísima Trinidad, en Cercado de Lima, en el que en el sexto grado la tesorera desapareció 20 mil soles que iban a ser destinados a una fiesta y paseo de los estudiantes.

Por esta razón, Sheila Saboya, señaló que este tipo de actos encajan en el delito de apropiación ilícita que se encuentra tipificado en el artículo 190 del Código Penal peruano.

Bajo esa premisa, enfatizó que quien se apropia indebidamente de este dinero puede recibir una pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años. Adicionalmente, tendrán la obligación de devolver el dinero que han sustraido y precisó que no es necesario que exista un contrato formal de por medio para que se configure el delito

Como vemos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos advirtió a la ciudadanía sobre las consecuencias penales que podrían afrontar aquellas personas que tienen el cargo de tesoreros en las promociones escolares que se apropien del dinero recaudado por los padres de familia para las actividades.