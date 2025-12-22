Dina Boluarte podría presentar demanda de amparo para obtener pensión vitalicia, asegura constitucionalista

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El debate sobre la pensión vitalicia de Dina Boluarte continúa generando controversia en el ámbito político y jurídico. En diálogo con Exitosa, el abogado constitucionalista Lucas Ghersi afirmó que la defensa de la expresidenta podría considerar presentar una demanda de amparo para obtener el beneficio, pese a que el Congreso rechazó su solicitud tras su vacancia en octubre de 2025.

Ghersi recordó el caso de Valentín Paniagua, quien sí recibió pensión vitalicia tras asumir el cargo por sucesión constitucional. En ese sentido, señaló que podría alegarse un acto discriminatorio contra Boluarte.

"Dina si quisiera podría incluso presentar una demanda de amparo pidiendo que le den la pensión y de repente algún juez se la podría dar. Pero todo eso es discutible", indicó.

El constitucionalista cuestionó además la actuación del Parlamento, alegando que estaría actuando bajo criterios que no están amparados bajo ley.

"Si vamos a ser 100% formalistas, en realidad el Congreso está actuando sin una ley que lo habilite y, desde ese punto de vista, se puede criticar también lo que está haciendo".

Pensión denegada: el área de Asesoría Laboral del Congreso emitió un informe técnico rechazando la solicitud de pensión formulada por Dina Boluarte en su condición de expresidenta de la república. 🏛️🇵🇪 pic.twitter.com/7yD80x6hoj — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 22, 2025

Criterio aplicado por el Congreso

El rechazo a la pensión vitalicia de Boluarte se sustentó en que no fue elegida por voto popular, sino que asumió por sucesión constitucional. Ghersi advirtió que este razonamiento se ha aplicado también a otros expresidentes como Manuel Merino y Francisco Sagasti, y que incluso podría negarse a Martín Vizcarra si lo solicitara.

"Acá no se está aplicando la ley, sino un criterio propio del Congreso (...) No es que esté siendo discriminada, pero sí se está actuando sin norma específica", puntualizó.

Ghersi recordó que el hecho de haber sido vacada no debería ser un impedimento para acceder a la pensión, citando el caso de Alberto Fujimori, quien pese a su vacancia recibió el beneficio. Incluso mencionó que Pedro Castillo podría solicitarlo en el futuro, lo que evidencia la falta de uniformidad en la aplicación de criterios.

El constitucionalista también subrayó que la Ley 26519, que regula la pensión vitalicia, solo contempla la negación del beneficio en casos de acusación constitucional aprobada, lo que no se aplica en el caso de Boluarte. Por ello, insistió en que el Congreso estaría actuando bajo interpretaciones propias y no bajo un marco legal claro.

Vacío legal

El debate abre un vacío legal que, según especialistas, debería resolverse con una norma clara que defina los criterios aplicables a expresidentes que asumieron por sucesión constitucional. Mientras tanto, la posibilidad de una demanda de amparo mantiene abierta la discusión sobre la legitimidad de las decisiones del Congreso y la igualdad de trato frente a precedentes históricos.

La controversia también refleja la tensión entre la interpretación política y la aplicación estricta de la ley, dejando en evidencia la necesidad de reglas más concretas que eviten arbitrariedades en el otorgamiento de beneficios a exmandatarios.