Premier Ernesto Álvarez anuncia la creación de subsistema contra la extorsión, sicariato y secuestro

A su salida de la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el premier Ernesto Álvarez anunció que se creará un subsistema contra los delitos de extorsión, sicariato y secuestro. Precisó que este sistema será similar al de flagrancia y articulará a la Policía Nacional, Poder Judicial y a la Fiscalía.

Espera que se den los resultados

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros declaró para la prensa tras la comitiva que lideró junto al presidente José Jerí. De acuerdo a su visión, con el trabajo coordinado entre estas tres instituciones se conseguirá una respuesta rápida del Estado ante los actos delictivos mencionados.

"Se trata de establecer un subsistema que involucre estos delitos, comprometiendo a las instituciones de la administración de justicia. En un principio va a haber malos entendidos, pero confiamos en que en los próximos meses se produzcan resultados positivos", manifestó Álvarez Miranda.

Otro aspecto que destacó el premier es que las medidas aplicadas por el Ejecutivo han obtenido resultados favorables. algunos han sido el intercambio de información entre los diversos servicios de inteligencia estatal o el acompañamiento a los efectivos policiales en los patrullajes nocturnos por diversos puntos de la capital.

"Inteligencia policial ha identificado que, en muchos casos, no se trata de bandas organizadas, sino de personas que buscan obtener dinero fácil extorsionando a la gente de su entorno. Frente a ello, es necesario castigar lo antes posible, con fiscales y jueces comprometidos, a través de un sistema rápido y expeditivo", sostuvo.

Crimen no se vencerá en este gobierno

Álvarez Miranda fue realista con respecto a la lucha contra la criminalidad y aseguró que la actual gestión no podrá vencerla. Ante la demanda de la ciudadanía por soluciones inmediatas, aseveró que estas recién se podrán apreciar en un futuro, asegurando que los decretos promulgados son para intensificar el sistema de seguridad.

"Los efectos de la legislación delegada tampoco serán inmediatos, los efectos normalmente se van a producir después de varios meses. Lamentablemente estamos en una batalla que no va a ser ganada en este gobierno. Como cualquier mafia organizada, ya enraizada en la sociedad, no va a ser vencida en las próximas semanas", declaró.

