Luz Pacheco: "TC no ha reconocido la maternidad subrogada, solo reconoce derecho a cambio de apellido"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, precisó que la reciente resolución del órgano jurisdiccional ha reconocido la maternidad subrogada en un solo caso de manera que este no ha sido reconocido formalmente como una nueva jurisprudencia.

En ese sentido, señaló que se ordena al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que tramite el cambio de apellido de la menor de edad que dio inicio a este debate.

TC no ha reconocido maternidad subrogada

No crearía un precedente. El reciente fallo del TC donde se resolvió un caso sobre maternidad subrogada respondería a velar por el "interés superior de la niña" quien actualmente lleva el apellido de la mujer que tuvo su embarazo y la dio a luz.

De esta manera, cada caso que presente la misma figura deberá ser evaluado por el Pleno del Tribunal, los cuales serían evaluados "con mucho cuidado porque está de por medio el derecho de los niños a la identidad personal", señala Pacheco.

En ese sentido, lo que señala es que el fallo del máximo intérprete de la Constitución es que se ha reconocido el derecho a cambiar el apellido de la menor para que esta lleve el de la madre intencional, aquella que tuvo la voluntad de tener a la menor.

"El Tribunal no ha reconocido la maternidad subrogada simplemente lo que ha dicho es que le reconoce el derecho de cambiar el apellido de la niña para que lleve el apellido de la esposa", precisó.

Con el fallo del TC, se ordenó que el Reniec realice la "rectificación inmediata del apellido materno de la menor LV". En ese sentido, se dispuso que se consigne que su identidad es LV Zamudio López y no LV Zamudio Pozo.

Sin voto uniforme sobre maternidad subrogada

Según indicó Pacheco, el Pleno del TC no tiene un voto uniforme respecto a la figura de maternidad subrogada. En ese sentido, tres magistrados han estado de acuerdo con su aprobación.

"No se ha aprobado por mayoría la maternidad subrogada, solo tres magistrados han estado de acuerdo con esta figura que fue antes de conocer este informe que ha hecho a las Naciones Unidas y que nos dará más elementos para evaluar los siguientes casos", precisó

Precisó que según la Ley General de Salud es válida utilizar la reproducción asistida "cuando la madre genética y la madre gestante es la misma persona", señaló. Adicionalmente, hizo un llamado al Congreso de la República para que el proceso de adopción de menores deje de ser tan complejo.