Sedapal anuncia AUMENTO en su tarifa del agua: Descubre AQUÍ cuánto más pagarás en Lima y Callao

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, usuario! La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) confirmó el incremento de la tarifa de agua potable y alcantarillado que aplicará Sedapal. En ese marco, conoce en esta nota de Exitosa cuál es el monto que ahora se verá reflejado en tu recibo.

¿Por qué será el incremento de la tarifa del agua?

Sunass anunció que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realizará un incremento en la tarifa de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao, tal como lo venía anunciando desde el año pasado. Según detalló en un reciente comunicado de prensa, la medida se aplicará desde enero de 2026 y el impacto en los recibos será visible a partir de febrero , una vez publicada la resolución en el diario oficial El Peruano.

¿El motivo? Pues bien, el organismo regulador peruano sostuvo que esta alza en la tarifa responde a la aplicación del Decreto Legislativo 1620 (promulgado en diciembre de 2023 en el gobierno de Dina Boluarte) y alcanza a usuarios residenciales, comercios, industrias y entidades públicas. Asimismo, especifica que el incremento tarifario permitirá asegurar que las empresas proveedoras cuenten con ingresos suficientes para funcionar.

"De acuerdo con esa norma se ordenó aplicar un rebalanceo tarifario (revisión de las tarifas) con el objetivo de que las empresas prestadoras, incluida Sedapal, cuenten con mayores ingresos que permitan cubrir los costos de la prestación del servicio.

Alza en el recibo de agua en Lima y Callao

En ese marco, en el caso de Lima y Callao, más de 2.8 millones de usuarios de Sedapal verán un incremento en sus recibos de agua y saneamiento. Este caso ha generado incertidumbre entre los usuarios, ¿cuánto subirá el servicio?:

Para los hogares con un consumo promedio de 16 metros cúbicos al mes, el incremento será de S/7,70.

al mes, el El porcentaje varía según el tipo de usuario: quienes tienen tarifa residencial (social y doméstica) verán un alza del 12 %, mientras que para los sectores comercial, estatal e industrial el aumento será del 20 %.

Por ejemplo, una familia en situación de vulnerabilidad va a pasar de pagar 60.20 soles a 67.90 soles. En el caso de una familia no pobre, pasará de 69.90 soles a 76.90, según detalló Sunass sobre el reajuste de la tarifa aprobada en sesión de Consejo Directivo del regulador.

Comunicado de Sunass confirmando alza de tarifa de agua.

"Se debe sincerar el costo del servicio del agua"

Desde la perspectiva del presidente de la Asociación Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, la noticia del aumento de la tarifa de agua de Sedapal será un "golpe para el bolsillo de los peruanos, así como de las empresas y pequeñas industrias". En diálogo con Exitosa, pidió a las entidades, "sincerar el costo del servicio".

"La expansión de Sedapal no se puede dar si no se sincera el costo del agua. Lima tiene más del 10% de pobreza y acá hay una justificación técnica, la otra mirada del tema, tenemos que sincerar el precio o costo del servicio de agua", acotó.

Sunass informó que Sedapal incrementará su tarifa de agua potable y alcantarillado para Lima y Callao, enmarcado en el Decreto Legislativo N.º 1620. De acuerdo a lo anunciado, el alza se verá reflejada en el recibo de febrero.