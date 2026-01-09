Tragedia en Apurímac: Mujer y tres menores de edad fallecieron tras ser impactados por un rayo

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En una zona de difícil acceso en el departamento de Apurímac, una mujer y tres menores de edad perdieron la vida tras ser impactadas por un rayo. Producto de una descarga eléctrica ocurrida el miércoles 7 de enero, el hecho recién fue reportado un día después a las autoridades.

Hay personas heridas

Las víctimas se encontraban dentro de una cabaña en la comunidad de Tacmara, distrito de Pacobamba, provincia de Andahuaylas. Tras ser informados del lamentable suceso, efectivos de la Comisaría de Huancarama llegaron hasta el lugar junto con personal de salud del distrito de Pacobamba y representantes del Ministerio Público.

Con la presencia de estas autoridades se dio inicio a las diligencias en el sector Racachayoccm, donde se registró la tormenta eléctrica. El inmueble estaba construido con material rústico, construido con palos, paja y plástico, lo que no fue un impedimento para que el rayo cayera sobre las personas en su interior.

De manera extraoficial, los fallecidas fueron identificadas como J. T. P., quien no portaba documento de identidad, y los menores S. J. A. P. (08), D. P. G. (12) y E. S. P. A. (12). El l informe médico señala que la causa de su muerte fue descarga eléctrica atmosférica, presentando quemaduras de primer, segundo y tercer grado, causando un paro cardiorrespiratorio.

Además de las víctimas mortales, se registraron tres personas que resultaron heridas y que lograron ser auxiliadas por habitantes locales. Tras ser atendidos en la escena, fueron posteriormente trasladados hasta la posta médica de Tacmara, donde recibieron atención especializada.

Decenas de ovejas también fallecieron

En el sector Osno Pata, distrito de Curasco, en la provincia de Grau, una descarga eléctrica afectó a varias personas, debido a que sus rebaños sufrieron la inclemencia del clima. Al menos 47 ovejas que le pertenecían a una familia de campesinos murieron al ser víctimas de una descarga letal.

De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el pronóstico de lluvias en esta región de la sierra peruana es permanente para este viernes y el fin de semana. Se espera un cielo nublado, precipitaciones y temperaturas mínimas de 9°, siendo el domingo el día que más llovería.

