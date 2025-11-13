Abogada de Paco Bazán niega incumplimiento de pensión y asegura que el pago se realiza con puntualidad

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las declaraciones de Melissa Linares contra el conductor y exfutbolista Paco Bazán por un presunto incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia de su hija menor generaron una nueva polémica.

Frente a las acusaciones, la abogada del presentador, Lady Peña Jiménez, negó categóricamente los señalamientos y precisó que su defendido cumple puntualmente con todas sus obligaciones, sin que exista ningún proceso judicial o sentencia en su contra.

"En mi calidad de abogada del señor Francisco de Paula Bazán Landi, informo que no existe proceso judicial notificado ni sentencia alguna que lo involucre", afirmó Peña Jiménez.

Además, explicó que entre las partes existe un acta conciliatoria vigente sobre el aumento de alimentos, la cual viene siendo cumplida en su totalidad.

Audio filtrado y aclaración sobre los pagos de ATV y Ritmo Romántica

La controversia se originó tras la difusión de un audio presentado por Linares en el programa Arriba mi Gente, donde Bazán afirmaba que no recibía pagos de ATV desde julio ni de Ritmo Romántica desde setiembre. En la grabación, el conductor decía atravesar dificultades económicas debido a la falta de ingresos.

Sin embargo, la defensa del conductor aclaró que la situación no obedecía a una falta de voluntad, sino a un problema administrativo. "Se ha descontextualizado una conversación privada. El retraso en los pagos se debió a una deficiencia en la facturación del propio señor Bazán, quien ya asumió la responsabilidad y está regularizando el asunto", indicó la abogada.

Peña Jiménez lamentó que una conversación privada haya sido expuesta públicamente, lo que —según señaló— afectó la imagen del conductor y generó confusión sobre el cumplimiento de la pensión.

Bazán mantiene vínculos familiares y pide respeto a la privacidad

La defensa también destacó que Paco Bazán mantiene una relación cercana con sus tres hijos, dos de ellos fruto de su matrimonio con Janice, y una menor con Melissa Linares.

Tras la separación con su esposa en 2023, el conductor ha manifestado su intención de preservar la armonía familiar y mantener tenencia compartida con sus hijos mayores.

"El señor Bazán mantiene con sus hijos un régimen de tenencia compartida y armoniosa, basado en el respeto y la cooperación mutua", precisó la abogada. Además, subrayó que el conductor busca fortalecer su vínculo afectivo con su hija menor, siempre en un entorno saludable.

Finalmente, la letrada instó a que cualquier diferencia familiar sea tratada por las vías legales o conciliatorias y no en medios de comunicación, para proteger la privacidad y el bienestar emocional de la menor.

En resumen, la abogada de Paco Bazán negó las acusaciones de incumplimiento de pensión alimenticia formuladas por Melissa Linares, afirmó que los pagos se realizan puntualmente conforme al acta conciliatoria vigente y aclaró que los retrasos mencionados se debieron a un error administrativo. Además, pidió respetar la vida privada del conductor y su familia, evitando exponer conflictos personales en el ámbito público.