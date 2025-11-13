RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Defensa responde a denuncias

Abogada de Paco Bazán niega incumplimiento de pensión y asegura que el pago se realiza con puntualidad

La defensa legal del conductor desmintió las acusaciones de Melissa Linares y afirmó que los pagos de la pensión alimenticia se cumplen según lo acordado, aclarando que los retrasos se debieron a un error administrativo.

Abogada de Paco Bazán niega incumplimiento de pensión
Abogada de Paco Bazán niega incumplimiento de pensión (Composición Exitosa)

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Las declaraciones de Melissa Linares contra el conductor y exfutbolista Paco Bazán por un presunto incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia de su hija menor generaron una nueva polémica.

Frente a las acusaciones, la abogada del presentador, Lady Peña Jiménez, negó categóricamente los señalamientos y precisó que su defendido cumple puntualmente con todas sus obligaciones, sin que exista ningún proceso judicial o sentencia en su contra.

"En mi calidad de abogada del señor Francisco de Paula Bazán Landi, informo que no existe proceso judicial notificado ni sentencia alguna que lo involucre", afirmó Peña Jiménez. 

Además, explicó que entre las partes existe un acta conciliatoria vigente sobre el aumento de alimentos, la cual viene siendo cumplida en su totalidad.

Comunicado oficial de la abogada

Rutas de Lima podría dejar de operar en tres semanas: Suspensión de peajes afecta sus ingresos
Lee también

Rutas de Lima podría dejar de operar en tres semanas: Suspensión de peajes afecta sus ingresos

Audio filtrado y aclaración sobre los pagos de ATV y Ritmo Romántica

La controversia se originó tras la difusión de un audio presentado por Linares en el programa Arriba mi Gente, donde Bazán afirmaba que no recibía pagos de ATV desde julio ni de Ritmo Romántica desde setiembre. En la grabación, el conductor decía atravesar dificultades económicas debido a la falta de ingresos.

Sin embargo, la defensa del conductor aclaró que la situación no obedecía a una falta de voluntad, sino a un problema administrativo. "Se ha descontextualizado una conversación privada. El retraso en los pagos se debió a una deficiencia en la facturación del propio señor Bazán, quien ya asumió la responsabilidad y está regularizando el asunto", indicó la abogada.

Peña Jiménez lamentó que una conversación privada haya sido expuesta públicamente, lo que —según señaló— afectó la imagen del conductor y generó confusión sobre el cumplimiento de la pensión.

Corte de luz del 11 al 14 de noviembre: Revisa AQUÍ si tu zona se verá afectada con la suspensión del servicio eléctrico
Lee también

Corte de luz del 11 al 14 de noviembre: Revisa AQUÍ si tu zona se verá afectada con la suspensión del servicio eléctrico

Bazán mantiene vínculos familiares y pide respeto a la privacidad

La defensa también destacó que Paco Bazán mantiene una relación cercana con sus tres hijos, dos de ellos fruto de su matrimonio con Janice, y una menor con Melissa Linares. 

Tras la separación con su esposa en 2023, el conductor ha manifestado su intención de preservar la armonía familiar y mantener tenencia compartida con sus hijos mayores.

"El señor Bazán mantiene con sus hijos un régimen de tenencia compartida y armoniosa, basado en el respeto y la cooperación mutua", precisó la abogada. Además, subrayó que el conductor busca fortalecer su vínculo afectivo con su hija menor, siempre en un entorno saludable.

Finalmente, la letrada instó a que cualquier diferencia familiar sea tratada por las vías legales o conciliatorias y no en medios de comunicación, para proteger la privacidad y el bienestar emocional de la menor.

En resumen, la abogada de Paco Bazán negó las acusaciones de incumplimiento de pensión alimenticia formuladas por Melissa Linares, afirmó que los pagos se realizan puntualmente conforme al acta conciliatoria vigente y aclaró que los retrasos mencionados se debieron a un error administrativo. Además, pidió respetar la vida privada del conductor y su familia, evitando exponer conflictos personales en el ámbito público.

Temas relacionados ATV Melissa Linares Paco Bazán pensión vías legales

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA