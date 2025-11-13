Fernando Rospigliosi critica al Poder Judicial: "Le enmienda la plana al Congreso, al TC, al JNE, a la JNJ"

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, cuestionó al Poder Judicial y lo señaló como el "único Poder del Estado" que interviene en decisiones de otros órganos autónomos.

Luego de que se declarara que la Junta Nacional de Justicia desafió al Poder Judicial al negarse a reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, el titular del Parlamento señaló que espera que la JNJ no de trámite a esta medida y cuestionó que el máximo ente judicial se entrometa en decisiones de otras instituciones.

"Estamos ante una situación insólita en que todas estas personas, la mafia caviar inmediatamente recurren al Poder Judicial. (...) [¿Debería reincorporarse a Delia Espinoza?] La Junta Nacional de Justicia es la que toma esa decisión", señaló.

Rospigliosi también citó casos como el de Duberlí Rodríguez que con una medida judicial buscó que el Jurado Nacional de Elecciones inscriba a su partido, Unidad Popular, para que participen de las Elecciones Generales del 2026. "El Poder Judicial le da la razón e intenta modificar todo el proceso electoral porque a un juez le dio la gana de entrometerse en algo de lo que no puede".

" El único Poder del Estado, no hay otro, es el Poder Judicial que le enmienda la plana al Congreso de la República, porque no aplica leyes que están vigentes, al Tribunal Constitucional, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Junta Nacional de Justicia. Esto es inaceptable, no puede seguir así el Perú, las leyes son para que se cumplan", sentenció.

Asimismo, recordó cuando el Legislativo inhabilitó a la fiscal suprema Zoraida Ávalos por 10 años, pero el Poder Judicial la repuso. Igualmente cuando se inhabilito a Inés Tello y Aldo Vásquez, que eran parte de la JNJ, por exceder la edad requerida para permanecer en el puesto, pero fueron repuestos.

Caso Delia Espinoza

Para Rospigliosi, la JNJ está haciendo bien al no acatar la medida judicial que ordena reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y debería seguir suspendido pues "ha hecho un enorme daño", al afectar las fiscalías antiterrorismo.

"Todo este enfrentamiento con la policía, esta destrucción de las fiscalías antiterrorismo. Esta señora, las fiscalías Antiterrorismo las fusionó con las fiscalías de Derechos Humanos, (...) lo que hacen es perseguir a policías y militares y en esta ha metido a la fiscalía Antiterrorismo, que por supuesto no van a perseguir terroristas (...) eso hizo Delia Espinoza", señaló.

