Actualidad
Reto para partidos políticos

Unicef pide a partidos políticos propuestas enfocadas en la niñez para las elecciones de 2026

El representante de Unicef, Javier Álvarez, indicó que los partidos políticos tienen intención de enfocar propuestas en la niñez.

Unicef pide propuestas enfocadas en la niñez
Unicef pide propuestas enfocadas en la niñez (Composición Exitosa)

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2025

En diálogo con Exitosa, el representante de Unicef, Javier Álvarez, mencionó que se ha solicitado a los partidos políticos presentar propuestas con un enfoque dirigido a la niñez en el Perú y los retos que deberán afrontar en los próximos cinco años.

Consenso en incluir la infancia en programas políticos

A menos de cinco meses de realizarse las Elecciones Generales 2026, las 39 organizaciones políticas eligen sus principales enfoques para captar el voto ciudadano. 

En ese sentido, uno de los puntos que resalta Javier Álvarez va entorno al cuidado de las infancias como temática central a incluir en los programas políticos. De acuerdo a la mirada del representante de Unicef, los partidos políticos sí han llegado a un consenso en que este tema "tendría que ir primero en cualquier programa político".

Sin embargo, Álvarez señala que al momento de llegar al poder los políticos se topan con la realidad. "Un presupuesto que no es el que quisieran", como uno de los principales. 

"En esta fase que está el programa político todavía en la mesa de redacciones, no nos olvidemos de que hay 10 millones de niños que no van a votar, pero que sí de alguna forma se juegan el futuro suyo", indicó.

Prevenir inclusión de los niños en el crimen

Según Álvarez, los partidos políticos están abiertos a discutir propuesta en torno a obstaculizar la acción del crimen organizado y el reclutamiento de menores de edad que son usados para cometer actos ilícitos.

Niños y adolescentes en situación vulnerable como aquellos que están fuera de la escuela, que no cuentan con ningún tipo de seguridad social o provienen de familias disfuncionales, entre otros casos, son los más perjudicados. De esta manera, Álvarez menciona que estos tipos de casos necesitan un "apoyo muy institucionalizado y un seguimiento muy continuo".

"Los chicos que deciden pasar a ser parte del crimen, sabemos que no tienen ninguna opción y, al no tener ninguna opción, cualquier oferta que se les haga, por muy peligrosa que parezca la va a tomar", precisó.

Las marcas de la criminalidad también se sienten en aquellos niños y adolescentes que viven ante el temor ciudadano de la violencia. "Eso genera mucha ansiedad y la ruptura de la rutina de sentirse protegidos", señaló.

