Congreso aprueba acuerdo con el Reino Unido para eliminar la doble tributación y frenar la evasión fiscal

El Congreso de la República aprobó el convenio entre el Perú y el Reino Unido para eliminar la doble tributación en materia del impuesto a la renta y las ganancias de capital. Este paso representa un avance importante en la política fiscal peruana y en la consolidación de la cooperación económica con una de las economías más sólidas de Europa.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Legislativa N.º 32496, publicada en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Dicha publicación confirma el respaldo legal del Parlamento peruano a un acuerdo que busca equilibrar las obligaciones fiscales entre ambos Estados.

El convenio fue firmado en Londres el 20 de marzo de 2025 y tiene como objetivo principal evitar que los ciudadanos o empresas que operan en ambos países paguen impuestos duplicados por los mismos ingresos o beneficios.

A su vez, la norma promueve la colaboración entre las autoridades tributarias para mejorar el intercambio de información y prevenir prácticas irregulares.

#PlenoDelCongreso aprobó el dictamen que propone aprobar el convenio entre el Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para eliminar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y para prevenir la evasión y la... pic.twitter.com/NTi340zumR — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2025

Detalles y formalidades de la aprobación legislativa

La Resolución Legislativa en su artículo único aprueba de manera expresa el "Convenio entre la República del Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para Eliminar la Doble Tributación en relación con los Impuestos sobre la Renta y sobre las Ganancias de Capital y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal".

Este instrumento internacional cuenta con la firma del Primer Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, y del Segundo Vicepresidente del Congreso, Waldemar José Cerrón Rojas, quienes refrendaron el acuerdo en representación del Parlamento.

Además, la resolución dispone comunicar la aprobación al presidente de la República, José Jerí, y al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, para su promulgación oficial y posterior entrada en vigor. Este procedimiento forma parte del protocolo constitucional que se sigue tras la aprobación de convenios internacionales.

Con la promulgación, el Ejecutivo deberá coordinar con la administración tributaria los mecanismos de aplicación del convenio, garantizando que las disposiciones sean correctamente implementadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Implicancias y beneficios del acuerdo bilateral

El acuerdo entre el Perú y el Reino Unido representa un avance significativo en materia de transparencia fiscal y cooperación internacional. Su aplicación permitirá evitar la doble imposición tributaria y, al mismo tiempo, reforzar la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, dos problemas que afectan la recaudación del Estado y distorsionan la competencia económica.

De igual modo, el convenio fomenta la inversión extranjera al ofrecer un marco jurídico más predecible y estable para las empresas británicas que operen en el Perú y para las firmas peruanas con intereses en el Reino Unido. La seguridad tributaria es uno de los factores más valorados por los inversionistas al momento de tomar decisiones estratégicas.

También se espera que este tipo de acuerdos fortalezcan las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones, generando un entorno de confianza mutua y cooperación técnica en materia de control fiscal. La eliminación de la doble tributación facilita los flujos de capital y promueve el crecimiento económico mediante un comercio más justo y equilibrado.

En el contexto actual, donde la economía global demanda mayor transparencia y rendición de cuentas, el convenio con el Reino Unido se convierte en una herramienta esencial para mejorar las prácticas tributarias y evitar el traslado artificial de beneficios hacia jurisdicciones de baja imposición.

En resumen, el Congreso dio un paso decisivo al aprobar el convenio con el Reino Unido para eliminar la doble tributación y combatir la evasión fiscal. La norma, respaldada por las más altas autoridades legislativas, será remitida al Ejecutivo para su promulgación y posterior implementación.