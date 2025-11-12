Carabayllo: Adulta mayor es hallada sin vida dentro de pozo de agua en su vivienda

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Carabayllo una adulta mayor fue encontrada sin vida dentro de un pozo de agua. El hallazgo fue reportado en horas de la tarde de este miércoles 12 de noviembre en la Asociación Santa Inés, dentro de la vivienda de la propia mujer.

De acuerdo a lo señalado por vecinos de la zona, familiares de la señora, identificada como Elizabeth Rodríguez Acuña, se encontraban buscándola durante la mañana con preocupación. No fue hasta que horas después se percataron que la tapa del buzón se hallaba abierta y uno de ellos decide entrar, topándose con la macabra escena.

Familiares la buscaron preocupados

Al lugar llegó parte del cuerpo de la Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú, quienes rápidamente recuperaron el cuerpo sin vida de la adulta mayor que yacía dentro del lugar. También se hizo presente un representante del Ministerio Público para dar inicio a las diligencias correspondientes y esclarecer los hechos.

Muerte en circunstancias extrañas

Según refieren los vecinos de la zona, Elizabeth Rodríguez no salía mucho de su vivienda y muy pocas veces se le había visto fuera de esta debido a una discapacidad física que sufría, por lo que siempre permanecía junto a su hermana.

Sin embargo, un descuido de la familia habría hecho que le perdieran el rastro, iniciando con su búsqueda y, horas después, culminando con el encuentro de su cadáver.

Cabe precisar que el Ministerio Público dio inicio a las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, vecinos se sienten extrañados ante la rapidez con la que se vienen llevando las diligencias.

Vecinos inquietos por el caso

Según señalan estos últimos, además de las circunstancias en las que la mujer fue hallada, resulta extraño el rápido avance de las pericias, considerando que ni siquiera se ha procedido con alguna ceremonia fúnebre por parte de la familia.

Mientras las investigaciones avanzan, quedan dudas sobre cómo sucedió este trágico desenlace en la propia vivienda de la señora, materia de investigación que la Policía y la Fiscalía deberán agilizar para confirmar si se trató de un accidente o si un tercero estaría involucrado.