Actualidad
Golpe a la delincuencia

San Isidro: Incautan cerca de una tonelada de marihuana en camión y tres personas fueron detenidas

En el distrito de San Isidro, durante un operativo policial fue incautado casi una tonelada de marihuana al interior de un camión. Además, se detuvo a tres personas.

Incautan cerca de una tonelada de marihuana en camión
Incautan cerca de una tonelada de marihuana en camión (Foto: Composición Exitosa)

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2025

En el distrito de San Isidro, se realizó un operativo policial importante en el que han llegado hasta la sede de la DIRANDRO dos vehículos que tenían cerca de una tonelada de marihuana.

Camiones contenían marihuana

La noche de este miércoles 12 de noviembre, tras la incautación de la droga de un vehículo de transporte se desarrolló la prueba correspondiente que dio positivo.

Hubo una gran cantidad de bloques envueltos en cinta, sobre estos se encontraba pegado una fotografía que tenía la imagen del Cristo Redentor de Brasil, con hojas de marihuana y por el otro lado se observó lo que sería el símbolo de la organización delictiva "Los Pulpos".

Hasta el lugar de los hechos se apersonó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, así como también el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola; el general Santos, jefe de la Dirandro.

Cabe señalar que, fueron detenidos tres personas que se encontraban dentro de estas unidad móvil y exactamente fueron intervenidas a la altura del peaje de Santa Anita.

Lee también

Al presenciar la actitud sospechosa que tenían estos sujetos a bordo de esta unidad de tranporte, de manera inmediata la Policía Nacional se acercó y se percató de lo que contenía en su interior.

Paquetes de marihuana camuflados

De acuerdo con información recogida por Exitosa, estos paquetes de marihuana se encontraban camuflados detrás de placas de metal. Tras ello, el perito de criminalística, el capitán Chamba, fue el encargado de cortar estos paquetes para la prueba correspondiente.

Lee también

Para ello procedió a realizar una evaluación de campo de la especie vegetal a fin de identificar si es una droga ilícita, al obtener una coloración rojiza lo que indicaba que efectivamente era cannabis sativa marihuana

"Tenemos cerca de una tonelada de estos paquetes tipo ladrillo que corresponde según la prueba de campo marihuana del tipo creepy. Seguimos sacándola de la estructura en la que iba camuflada en este vehículo que la Dirección Antidrogas el día de hoy lo intervino", manifestó a nuestro medio el jefe de la Dirandro, el general PNP Santos.

Al presentar una actitud sospechosa, dos vehículos fueron intervenidos por la Policía Nacional a altura del peaje Santa Anita en el que hallaron casi una tonelada de paquetes de marihuana. Además, se dispuso la detención de tres personas. Tras ello la droga y los sujetos fueron derivados a la Dirandro de San Isidro, hasta donde llegó Miguel Tiburcio, ministro del Interior.

Temas relacionados Dirandro incautación de marihuana intervención Óscar Arriola San Isidro Vicente Tiburcio

