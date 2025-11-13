Betssy Chávez: Poder Judicial evalúa hoy pedido de prisión preventiva contra expremier

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El juez Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, evaluará desde las 9:00 a. m. de este jueves 13 de noviembre, el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino.

Como se recuerda, el pasado viernes 7 de noviembre, la titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó dicho requerimiento al Poder Judicial al considerar que la también exministra de Cultura y Trabajo incumplió la comparecencia restrictiva que le impuso el Tribunal Constitucional cuando ordenó su excarcelación en septiembre último.

Motivación de la solicitud presentada por la Fiscalía

Según el petitorio formulado por el Ministerio Público, Chávez Chino desacató los mandatos dispuestos en su contra tras dejar el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, esto en el marco del proceso que afronta por su presunta participación en el caso 'golpe de Estado'.

En ese sentido, la Fiscalía apunta a que incumplió con asistir a tres controles biométricos obligatorios (29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre), así como a cuatro sesiones del juicio oral. Por esto último, estuvo a punto de ser declarada reo contumaz; no obstante, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema rechazó aprobar esta figura.

Según lo señalado por la también exfiscal de la nación, estos actos serían un agravante importante para que pueda ser encarcelada; además, de que ambas infracciones a su comparecencia se desarrollaron en la previa de que se asile en la Embajada de México en Lima, a inicios de noviembre, hecho que estaría siendo considerado como un intento de peligro de fuga y obstaculización a la justicia.

Fiscalía pide 34 años de cárcel

Tras su intento de quebrantamiento del orden constitucional el 7 de diciembre del 2022, el PJ viene procesando al expresidente Pedro Castillo Terrones, a los extitulares del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez; así como, al exministro del Interior Willy Huerta Olivas, y los exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez (este último actualmente en Suiza).

Para los mencionados acusados, la Fiscalía les solicita penas de 25 y 15 años de cárcel, así como una reparación civil conjunta de S/ 64 419 038, la misma que deberá ser abonada por quienes sean sentenciados. En el caso de Castillo Terrones, solicitaron 34 años de cárcel en su contra.

Durante la fase de investigación preparatoria, el Ministerio Público aceptó 65 pruebas documentales, la declaración de más de 69 testigos y pericias, tanto forenses como grafotécnicas, entre otros elementos probatorios en contra del exmandatario.

Es importante mencionar, que el caso está en su última etapa en el Poder Judicial, las partes acusadas están sus alegatos finales, lo que indica que el juez José Neyra Flores dará a conocer su fallo en breve.