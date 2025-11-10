Corte de luz del 11 al 14 de noviembre: Revisa AQUÍ si tu zona se verá afectada con la suspensión del servicio eléctrico

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el martes 11 al viernes 14 de noviembre, se tiene programado cortes de luz. Conoce en esta nota si tu zona está dentro de la lista de los que se verán afectados por la interrupción temporal del servicio eléctrico en el país.

¿Qué zonas se verán afectadas por el corte de luz?

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) reveló, a través de sus redes sociales, que desde el martes, 11 de noviembre al viernes 14, interrumpirán el servicio eléctrico como parte de los mantenimientos necesarios en sus redes y expansión de las mismas en varias zonas del departamento de Arequipa, al sur del Perú.

Asimismo, la institución detalla que el corte de luz también será para reducir riesgos de interrupciones en un futuro y fortalecer la infraestructura del sistema. Algunos de los reportes de la interrupción serán desde las 6:00 a.m., todo dependiendo de la zona donde se ejecutarán los trabajos en la red.

Corte de luz el 11 de noviembre

Tal como lo anuncia Seal en su cuenta oficial de Facebook, el corte de luz en Arequipa el 11 de noviembre será en algunas zonas de Paucarpata, provincia de la 'Ciudad Blanca', Samuel Pastor, Provincia de Camaná.

En la subestación SED 9102:

Horario: Interrupción desde las 8:00 a.m. hasta las 14:00 p.m.

Interrupción p.m. Motivo : Instalación de sistemas de medición para proyecto de transformadores amorfos.

: Instalación de sistemas de medición para proyecto de transformadores amorfos. Zonas afectadas: Asentamiento humano Ramiro Prialé, A. H. Corazón de Jesús, A. H. Antonieta Zeballos e Prialé, A.H. Túpac Amaru (distrito de Samuel Pastor).

El corte también se dará en la subestación SED 3062 desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en la Urb. CLISA, Av. Porongoche (distrito de Paucarpata).

Zonas afectadas el 12 de noviembre

Sin luz por trabajos en la Subestación 3493.

Horario: Desde las 7:30 a.m. a 2:30 p.m.

Desde las 7:30 a.m. a 2:30 p.m. Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión (cambio de postes en media tensión y cambio de conductor en media tensión) en Circuito P. Yura desde BC - 080305.

(cambio de postes en media tensión y cambio de conductor en media tensión) en Zona afectada: Urbanizaciones del distrito de Yura - pueblo de Yura.

Trabajos en la red el 13 de noviembre

La suspensión del suministro el 13 de noviembre será desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. por instalación de recloser entre postes 02117-02118 en el circuito 3103 La Florida.

Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Mollendo : 7 de Junio, Apiamo, Catarindo, Cercado de Mollendo, El Mirador Al Pacífico, La Florida, La Victoria, Las Ambarinas, Las Antenas, Los Tres Portales, Luz y Fuerza, Nueva Generación, Nuevo Perú, Progreso, San Agustín Arvidunsa, Señor del Rímac, Villa Lourdes 1 etapa, Villa Lourdes 2 etapa, Zona Industrial Municipal.

: 7 de Junio, Apiamo, Catarindo, Cercado de Mollendo, El Mirador Al Pacífico, La Florida, La Victoria, Las Ambarinas, Las Antenas, Los Tres Portales, Luz y Fuerza, Nueva Generación, Nuevo Perú, Progreso, San Agustín Arvidunsa, Señor del Rímac, Villa Lourdes 1 etapa, Villa Lourdes 2 etapa, Zona Industrial Municipal. Subestación: 8000, 8004, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8071, 8072, 8073, 8226, 8255, 8256, 8262, 8281, 8287, 8343, 8374, 8390, 8417, 8445, 8446, 8459, 8461, 8462, 8477, 8500, 8562, 8578, 8579, 8606, 8714, 8745.

También habrá corte de luz en las urbanizaciones del distrito de Quilca: La Caleta de Quilca, Las Higueretitas, Palaya San Marino, Pueblo de Quilca desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. por mantenimiento de redes en media tensión del circuito Costanera desde CC-400408.

Sin luz el 14 de noviembre

Por último, debido a trabajos en el suministro eléctrico de Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Miraflores y Cocachacra, se interrumpirá el servicio eléctrico el viernes desde las 7:30 a.m. hasta las 14:30 p.m. y otros desde las 6:00 a.m. a 3:00 p.m. Puedes verificar en la siguiente imagen las zonas afectadas:

Interrupción de luz el 14 de noviembre en Arequipa.

SEAL recomienda a los vecinos programar sus actividades tomando en cuenta estos cortes programados desde el 11 al 14 de noviembre en Arequipa.