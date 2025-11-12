Más de 8,200 armas incautadas son destruidas y convertidas en juegos para niños

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un nuevo golpe al crimen organizado, se destruyeron 8,291 armas de fuego incautadas en diversos operativos ejecutados a nivel nacional.

El acto representa un paso importante en la lucha contra la criminalidad y la reducción de la violencia armada en el país.

El proceso fue posible gracias al trabajo conjunto de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la organización británica Mines Advisory Group (MAG).

¡Estas armas no volverán a las manos de criminales!



Un total de 8291 armas incautadas a la delincuencia fueron destruidas en la Diroes. El presidente @josejeriore, el ministro Vicente Tiburcio y el titular de @SucamecPeru reafirmaron su compromiso en favor de la seguridad.



📹⤵️ pic.twitter.com/h6mHt9tplo — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 13, 2025

Supervisión y método de corte hidráulico

El presidente José Jerí Oré y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, supervisaron el proceso en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate.

Durante la inspección, verificaron el uso del sistema de corte hidráulico, tecnología proveniente de Estados Unidos que garantiza la inhabilitación total e irreversible de las armas.

Según explicó el personal especializado de la Sucamec, este método no solo es seguro y moderno, sino también amigable con el medio ambiente, cumpliendo con estándares internacionales de desarme y destrucción de armamento.

De la violencia al bienestar social

Los restos metálicos del armamento serán trasladados a Chimbote (Áncash) para su fundición por la empresa Siderperú, que los transformará en juegos infantiles y mini gimnasios destinados a zonas vulnerables del país.

De esta manera, materiales vinculados a la violencia serán reutilizados en infraestructura recreativa y comunitaria.

Entre las armas destruidas figuran revólveres, pistolas y escopetas, decomisadas en operativos conjuntos de la PNP y Sucamec en regiones como Lima (5,773), La Libertad (554), Áncash (261), Lambayeque (184), Piura (277), Cajamarca (118), Loreto (196), Arequipa (144), Puno (72), Cusco (203), Tacna (65), Junín (258), Ica (181) y Ucayali (5).

La actividad contó con la presencia del superintendente de la Sucamec, Rafael Ríos; la directora país de MAG International, Julieta Arnau; y el jefe de la Diroes, general PNP Francisco Vargas, junto a representantes del sector Interior.

La destrucción de más de 8,200 armas marca la culminación de un proceso de control y fiscalización que involucró a distintas regiones del país. Estas acciones reflejan los resultados de operativos coordinados entre la PNP y Sucamec, orientados a retirar de circulación armamento ilegal y reducir el riesgo de su reutilización en actividades delictivas.