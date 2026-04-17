José Balcázar sobre salvoconducto a la expremier Betssy Chávez: "Todavía no tomamos una decisión"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el presidente José Balcázar señaló que está dispuesto a retomar las relaciones bilaterales con México. Además, indicó que el salvoconducto para la expremier Betssy Chávez, condenada por el caso 'Golpe de Estado', aún no está definido.

Relaciones bilaterales con México

La decisión del gobierno de México de otorgarle el asilo diplomático a Bettsy Chávez produjo la ruptura de una de las relaciones diplomáticas más fuertes de la región. Si bien los servicios consulares básicos para peruanos en territorio mexicano y viceversa se mantiene, el nivel de representación es todavía limitado sin embajadores.

Consultado por el deterioro de esta relación, el presidente de la República resaltó la "hermandad" existente entre Perú y México y señaló que su gestión se encuentra dispuesta a "superar los incidentes". No obstante, señaló que, si bien ha intercambiado saludos a través de redes sociales con la presidenta Claudia Scheinbaum, hasta el momento no se ha establecido un contacto oficial.

"Con México nos une muchísimas relaciones de hermandad y sobre todo que son los pioneros en materia de derechos humanos y fundamentales. Tenemos una relación extraordinaria", dijo el jefe de Estado.

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Por otro lado, con respecto a un eventual otorgamiento de un salvoconducto a la expremier de Pedro Castillo, el presidente de transición José Balcázar se limitó a señalar que "no se ha tomado una decisión" sobre el tema y que ello se evaluará más adelante.

"Es un asunto del que todavía no hemos tomado una decisión y se verá en su momento", sostuvo.

Compra de aviones F-16 quedaría en pausa

En la charla, Balcázar también se pronunció sobrela compra de aviones F-16 a Estados Unidos gestionada bajo el gobierno de José Jerí y señaló que dicha adquisición se encuentra en evaluación y podría quedar postergada hasta que el nuevo presidente de la República asuma el cargo.

"Estoy evaluando esta situación, estoy conversando con el premier Luis Arroyo para ver la toma de una decisión sobre este tema que es importante y que implica un endeudamiento para el país enorme. Dado que mi gobierno es transitorio y terminamos en julio, pienso yo por ahora de que lo dejaríamos para el nuevo gobierno tras la elección y voluntad de la ciudadanía", indicó.

En materia de diplomacia, el gobierno transitorio de José Balcázar continúa estableciendo sus propios lineamientos. Es así que en cuanto a la relación con México, sostiene que se encuentra a dispuesto a superar los incidentes acontecidos.