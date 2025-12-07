Petroperú en cuidados intensivos: Pedro Gamio alerta que injerencia política la llevó a una crisis sin precedentes

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa estatal Petroperú atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. En diálogo con Exitosa, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, sostuvo que la injerencia política ha sido un factor determinante en el deterioro de la compañía.

"Lo que se necesita es buscar socios privados que le pongan candados a la injerencia política que tanto daño le ha hecho a Petroperú", señaló.

Gamio enfatizó que la situación actual es crítica y que, de no tomarse medidas urgentes, las consecuencias podrían ser graves para el país, subrayando además la responsabilidad del Estado frente a los compromisos financieros de la compañía.

"Si la empresa va a la quiebra, van a demandar a la República del Perú como dueño de la empresa. No van a ir al Indecopi, esa no sería una solución", advirtió.

Se tiene que buscar socios privados que le pongan candados a la injerencia política, subrayó el exfuncionario.

Debate político y propuestas de solución

En el marco de la campaña electoral, diversos candidatos han opinado sobre el futuro de Petroperú. Algunos sugieren que debería declararse en quiebra y pasar a manos privadas. Frente a ello, Gamio respondió que quienes plantean esa alternativa "deben revisar la naturaleza jurídica del endeudamiento" de la empresa, pues no se trataría de un proceso sencillo ni viable.

El exviceministro insistió en que la salida debería pasar por una reestructuración integral y profunda de la empresa a mediano plazo.

"Lo que se tiene que hacer es restructurar, buscar socios privados que le pongan candados a la posibilidad o riesgo de injerencia política", reiteró.

Para Gamio, la clave está en blindar la gestión técnica y garantizar que las decisiones se tomen con criterios empresariales y no políticos .

Gamio espera que se pueda armar una hoja de ruta a mediano plazo.

Por otro lado, Gamio recordó que, en gran parte de su historia, Petroperú ha generado utilidades. Sin embargo, señaló que el respeto al manejo técnico ha sido vulnerado en repetidas ocasiones, dejando claro que las soluciones deben ser de fondo y no meramente coyunturales.

El exfuncionario expresó confianza en que la junta general de accionistas plantee una hoja de ruta con objetivos claros de corto y mediano plazo.

"Que no se repita el error del gobierno de la señora Boluarte, que lamentablemente no planteó las soluciones", puntualizó.

La crisis de Petroperú refleja los efectos de la injerencia política en la gestión de empresas estatales. Pedro Gamio plantea que la única salida viable es una reestructuración profunda acompañada de socios privados que garanticen estabilidad y transparencia.

El futuro de la compañía dependerá de la capacidad del Estado y de sus accionistas para implementar soluciones de fondo que aseguren su sostenibilidad y eviten que la crisis se convierta en un problema mayor para el país.