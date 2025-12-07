"Es un ROBO": Extranjeros indignados por el cobro de la TUUA de Transferencia en el Jorge Chávez

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, extranjeros que llegaron al país por escala manifestaron su indignación por el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional.

Se mostraron disconformes

Comentarios como "está muy mal", "sin aviso" o "un robo", fueron parte de las primeras expresiones de los pasajeros provenientes de vuelos internacionales en el primer día del cobro de la TUUA en el Aeropuerto Jorge Chávez iniciado este 7 de diciembre.

Los viajeros de vuelos provenientes del exterior y que permanecerán de forma momentánea por el aeródromo limeño expresaron su disconformidad ante el pago de USS 11.86 (USS 10,05 más 18% de IGV) por usar las instalaciones de este centro aéreo.

Tal como expreso Lima Airport Partners (LAP), solo aquellos que arriben al Perú en un vuelo internacional, desembarquen y hagan uso de las instalaciones del aeropuerto, sin salir de este, serán los viajeros que deberán pagar este monto. Bajo esa lógica, los pasajeros que embarquen desde el territorio peruano no están sujetos a este cobro, por el momento.

Según indicó la concesionaria y otras entidades como Ositrán, tal pago tiene que cumplirse hasta que un tribunal no declare la nulidad del cobro, tras la firma de la Adenda 6 de la TUUA de transferencia, firmada en 2013.

Ante ello, pasajeros provenientes de México y Argentina expresaron que tal tarifa no había sido anunciada y los tomó por sorpresa. En el caso de un ciudadano mexicano, expresó que tal cobro no había sido avisado con anticipación. "¿Cómo saben si uno trae, dinero?", expresó.

Por su parte, una familia argentina también rechazaron el pago que, en su caso, alcanzó hasta casi los USD 50 por contar con cuatro integrantes. "Un desastre". Por su parte, otra ciudadana de Argentina lo consideró un "robo".

Aerolíneas están comunicando cobro, indicó funcionaria del MTC

En declaraciones para Exitosa, la directora general de la Dirección de Programas de Proyectos y Transportes, Gabriela Lara Ruíz, aseguró que las aerolíneas están comunicando, en sus respectivas plataformas, que se está cobrando la TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez.

"Las aerolíneas están comunicando en sus páginas web el cobro de esta tarifa, los pasajeros sí deberían tener el conocimiento y la información", indicó.

Además, señaló que se han establecido módulos de cobro de forma presencial y online, además de contar con personal itinerante que realizan los cobros. Señaló que la plataforma https://pagotuua.lima-airport.com se encuentra habilitada para el pago previo a la llegada al aeropuerto.

