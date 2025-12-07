Voraz incendio consume un almacén de plásticos en Puente Piedra y moviliza a varias unidades de bomberos

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este domingo 7 de diciembre, un fuerte incendio de código 2 se desató en un almacén de plásticos ubicado en el kilómetro 27,5 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. El siniestro, que comenzó alrededor de las 11:00 a. m., generó una intensa humareda negra visible desde varios puntos de Lima Norte, provocando alarma entre vecinos y transeúntes.

El lugar afectado corresponde a una zona industrial y comercial donde operan depósitos y almacenes. La magnitud del fuego obligó a la rápida movilización de más de una decena de unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes llegaron con motobombas, cisternas y ambulancias para intentar controlar las llamas.

🚨 Incendio en Puente Piedra moviliza a por lo menos 18 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 🚒 El siniestro se registra en el kilómetro 27.5 de la Panamericana Norte. Las autoridades locales piden a la ciudadanía no acercarse a la zona por seguridad. pic.twitter.com/lnXNmu3Ch4 — Agencia Andina (@Agencia_Andina) December 7, 2025

Respuesta inmediata de bomberos y autoridades

El reporte oficial indicó la presencia de al menos 18 unidades, incluyendo equipos de rescate y personal médico. En total, cerca de 70 personas entre bomberos, policías y serenos participaron en las labores de emergencia.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban a los hombres de rojo luchando contra el fuego con grandes mangueras, mientras vecinos se congregaban en las inmediaciones para observar la situación.

Se registra un #IncendioUrbano en la Av. panamericana Norte Km 27.5, distrito #Puente Piedra (Lima). 18 unidades del @cgbvpoficial trabajan en el control y extinción del fuego. Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y alejarte de la zona de la emergencia. pic.twitter.com/4xJTIGsTol — COEN - INDECI (@COENPeru) December 7, 2025

Al cierre de esta edición, la emergencia se continúa atendiendo según información oficial de la Dirección de Comunicaciones de los Bomberos. Asimismo, no se han registrado heridos ni víctimas mortales, aunque las pérdidas materiales serían significativas debido a la naturaleza inflamable de los productos almacenados.

Información oficial de los Bomberos.

Dificultades por falta de agua e infraestructura

Uno de los principales problemas reportados fue la carencia de agua en la zona, ya que el área afectada no cuenta con hidrantes cercanos, lo que complicó las labores de los bomberos. Para abastecerse, se recurrió al uso de camiones cisterna.

Este siniestro se suma a otros incendios ocurridos en el Perú en los últimos meses. En Puno, un incendio en un karaoke clandestino dejó 10 estudiantes fallecidos, mientras que en el Rímac, viviendas prefabricadas de la comunidad Shipibo-Konibo en Cantagallo resultaron gravemente afectadas.

El actual incendio pone en evidencia las limitaciones de infraestructura y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias urbanas.

Aunque la rápida acción de los bomberos evitó que el siniestro se expandiera a zonas residenciales, la falta de agua y de hidrantes cercanos expuso un problema estructural que requiere atención inmediata. La prevención, el mantenimiento de servicios básicos y la coordinación interinstitucional serán claves para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.