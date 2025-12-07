Asesinan al periodista Fernando Núñez en La Libertad: ataque en moto en Panamericana Norte

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 6 de diciembre, el periodista guadalupano Fernando Núñez Guevara, director de 'Kamila Noticias', fue asesinado a balazos mientras se trasladaba en moto lineal junto a su hermano en la carretera Panamericana Norte, en La Libertad.

Asesinato a periodista a mano armada

El fatal crimen ocurrió en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo. Según las autoridades policiales, Núñez fue acribillado a la altura de la curva de La Barranca por sicarios que abrieron fuego contra ambos. Él falleció en el acto, mientras que su familiar quedó gravemente herido.

Ambos regresaban a su ciudad natal luego de una cobertura periodística. Su hermano, David, permanece internado en el Hospital Regional de Trujillo, a donde fue trasladado tras el atentado del que los autores no dejaron rastro. Actualmente, se encuentra luchando por su vida.

De acuerdo a diligencias preliminares, testigos afirman que las víctimas venían siendo perseguidas por los delincuentes, quienes les dispararon hasta en tres oportunidades en plena carretera Panamericana Norte.

Fernando Núñez era director periodístico del medio digital de actualidad Kamila Noticias.

Tanto las autoridades policiales como el Ministerio Público ya han iniciado las pericias de acuerdo a ley, además de haber acordonado el lugar. En tanto, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo emitió un comunicado expresando sus condolencias a su familia.

Gremios periodísticos exigen investigación inmediata

Por su parte, el Colegio de Periodistas del Perú, en la filial de Trujillo, expresó su repudio ante el "vil y cruel asesinato" del periodista.

"Este crimen representa un ataque directo contra la libertad de expresión, la labor periodística y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Exigimos la inmediata captura y sanción de los responsables, exhortando a que la justicia actúe con todo el rigor de la ley, sin dilaciones ni excusas", señaló el Consejo Directivo.

También exhortaron al presidente José Jerí a que la declaratoria del estado de emergencia dictado en la región La Libertad "se traduzca en medidas efectivas que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos".

Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) - Filial Trujillo informó que se preparan comunicados oficiales desde el gremio regional y nacional con el fin de exigir una investigación que ayude a identificar a los responsables. Además, dio a conocer que Núñez era gerente de la orquesta musical Son D'Núñez, formada hace 10 años.

