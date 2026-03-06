Abogado de familia Marzano pide recalificación de delito contra Adrián Villar: "Creemos que hay homicidio simple"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado de la familia de Lizeth Marzano, Julio Mendoza, informó que buscan la recalificación del delito que afronta Adrián Villar, pues consideran que el conductor que le arrebató la vida a la deportista debe ser investigado por homicidio simple.

Buscan que Villar afronte una pena mayor

Como se recuerda, el último miércoles 4 de marzo, el 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó 9 meses de prisión preventiva contra el joven al encontrar un grave peligro de fuga, evidenciado por la huida inicial y posterior intento, riesgo para la sociedad y prognosis de pena superior a 4 años por concurso de delitos.

Villar es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y exposición al peligro, así como la fuga tras el atropello y muerte de la atleta nacional. Es por el primero de estos que Mendoza informó que buscan que se cambie el delito.

"Nosotros creemos que acá hay un homicidio simple, ese es un homicidio que tiene una pena mayor al homicidio culposo porque se ha aplicado la figura, para nosotros, del dolo eventual. En términos coloquiales sería que, Adrián al terminar de conducir el vehículo sabía que podía atropellar a alguien pero eso no le importó y siguió adelante y eso se ve en la conducta del lugar", explicó.

En ese sentido explicó que no se iría inmediatamente al juicio, pues impulsarán la recalificación del delito, lo que podría generar que la defensa de Villar no esté de acuerdo y no se someta a un procedimiento de terminación anticipada.

"La Fiscalía empieza usualmente calificando así (como homicidio culposo) y lamentablemente, muchas veces por falta de recursos, personal, logística, la Fiscalía trata de cerrar estos casos de manera inmediata, sin hacer una verdadera investigación ni un real seguimiento del caso", indicó.

Sin embargo, por ser este un caso tan mediático y tan cuestionado por la actuación del conductor y que se haya registrado en un distrito considerado seguro, la Fiscalía ha mostrado su interés y por ello, el abogado de los Marzano tiene esperanza en conseguir la recalificación.

INPE decide hoy en qué penal cumplirá prisión preventiva

El destino de Adrián Villar en los próximos meses está ahora en manos del INPE. Tras ser trasladado a la carceleta del penal Ancón II, el Instituto Nacional Penitenciario decidirá este viernes a qué penal irá el conductor para cumplir prisión preventiva por la muerte de Lizeth Marzano.

Es en ese sentido que el abogado de la familia de Lizeth Marzano, Julio Mendoza, reveló que buscarán el cambio de delito de homicidio doloso a homicidio simple, debido a que la pena es mayor.