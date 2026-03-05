Caso Lizeth Marzano: Defensa de Adrián Villar apela prisión preventiva de 9 meses dictada por el PJ

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La defensa legal de Adrián Villar presentó una apelación contra la decisión del Poder Judicial que ordenó nueve meses de prisión preventiva en su contra mientras continúan las investigaciones por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. El recurso busca revertir la medida restrictiva impuesta durante la audiencia realizada en el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

Apelan prisión preventiva de Adrián Villar

Hace unas horas, el juez Adolfo Fernando Farfán acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso la medida por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Tras conocerse la resolución, el equipo legal del investigado anunció que iniciaría las acciones correspondientes para cuestionar la decisión.

Según explicó el abogado de Villar, César Pérez, la apelación ya fue presentada ante el juzgado y será sustentada una vez que se entregue la resolución completa con los fundamentos de la decisión judicial. Ese documento permitirá desarrollar con mayor detalle los argumentos que la defensa considera necesarios para solicitar la revocatoria de la prisión preventiva.

Uno de los principales puntos que serán cuestionados es la evaluación del arraigo domiciliario realizada durante la audiencia. La defensa sostiene que el magistrado concluyó que no se acreditaron adecuadamente los vínculos familiares y domiciliarios del joven, incluso mencionando que la separación de sus padres influía en ese análisis.

Para el abogado, ese razonamiento no es correcto, ya que Villar mantiene relación con ambos padres, quienes estuvieron presentes durante la audiencia y lo acompañan mientras permanece en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía, a la espera de que el proceso de apelación siga su curso.

🔴🔵 Adrián Villar será trasladado a la carceleta del Poder Judicial mañana a las 9:00 a. m., según su abogado



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/PhrcVvGoKy — Exitosa Noticias (@exitosape) March 5, 2026

Dictan 9 meses de prisión preventiva para Adrián Villar

El juez Adolfo Farfán, del 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, dio lectura al fallo esta noche, donde precisó que encontró grave peligro de fuga, evidenciado por la huida inicial y posterior intento, riesgo para la sociedad/víctimas y prognosis de pena superior a 4 años por el concurso de delitos.

Villar Chirinos, de 21 años, deberá ser internado inmediatamente en un penal, aun desconocido, mientras avanza la investigación por homicidio culposo agravado, fuga y omisión de socorro por el accidente ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

Es así que, con la apelación ya presentada, el proceso entra ahora en una nueva etapa judicial. La defensa busca que una instancia superior revise los fundamentos del juez y reevalúe la medida restrictiva, mientras Adrián Villar permanece en la dependencia policial a la espera de lo que resuelva el Poder Judici