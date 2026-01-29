Abogado de joven que denunció agresión sexual de Zambrano, Trauco y Peña asegura que está lastimada

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el abogado de la presunta joven víctima de abuso sexual por parte de jugadores de Alianza Lima, Luis Deuteris, indicó que su patrocinada está lastimada médicamente, y ello ha sido verificado tras los exámenes pertinentes. Aseveró que le costó dar su relato por la traumática experiencia que vivió.

Daño físico fue constatado

Según Deuteris, físicamente su defendida no se encuentra bien tras el episodio que ocurrió en Uruguay y que implica a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Señaló también que tras pasar por los exámenes médicos, se comprobó que fue violentada, hecho que convenció a su estudio para llevar el caso.

"Estoy absolutamente convencido de que no existe mujer que pude consentir un acto tan brutal. Está lastimada, médicamente está lastimada, no quiero entrar en detalles por obvias razones de pudor y respeto a la intimidad de mi representada y esas lastimaduras se constataron totalmente ", manifestó el letrado.

Sobre la primera vez que la conoció y que escuchó su versión de los hechos, sostuvo que pese a sus años de experiencia en el derecho penal, se conmovió con lo que escuchó. Llegó a pedir la presencia de su progenitor ante la ausencia física de su madre que perdió la vida tiempo atrás.

"En la primera entrevista nos costaba que nuestra representada pudiera reproducir hechos objetivos. No le iba a preguntar qué paso puntualmente, porque no la voy a revictimizar, pero que me contara el contexto, no el de la habitación. Me costó muchísimo porque ella se quebraba en el llanto. Tuve que apelar a la presencia del papá", indicó.

Perú no puede hacer nada

Con respecto a la participación peruana en el caso, Deuteris precisó que nuestro país no le compete realizar ningún tipo de acción judicial por el caso. Esto debido a que los hechos habrían ocurrido en Uruguay y la personas que realizó la denuncia es de nacionalidad argentina.

"No fue el lugar de la presunta comisión de los hechos delictivos. La víctima es un nacional argentino, que hace la denuncia en su país de origen. Entiendo hasta ahora que Perú no puede hacer nada, tendrá que hacer si internacionalmente hay algún requerimiento, pero mientras no suceda, no puede iniciar una tercera investigación", expresó.

