CAL: "Patricia Benavides fue suspendida por mentir y separar a fiscal que investigaba a su hermana Emma"

Tras la decisión del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) de suspender temporalmente por seis meses a la fiscal suprema Patricia Benavides del ejercicio de sus funciones como abogada, la institución se pronunció y descartó que se trate de una sanción definitiva.

Mediante un comunicado emitido este jueves 29 de enero, el CAL informó que la medida cautelar se debe a una infracción ética en la que incurrió Benavides, al haber mentido ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dando información contraria a la verdad durante el concurso para postular para fiscales supremos.

La magistrada había declarado que "éticamente jamás interferiría o tendría injerencia en una investigación en que un familiar esté siendo investigado", sin embargo, el Colegio de Abogados indicó que esto habría sido contradicho por ella misma.

"Dicha afirmación habría sido desvirtuada posteriormente, al disponerse —ya como Fiscal de la Nación— la separación de la fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas, configurándose una contradicción objetivamente relevante desde el punto de vista ético", sostuvo el CAL.

La decisión se dio en el marco de la denuncia interpuesta por la ciudadana Martha Eleana Cuentas Anci, directora ejecutiva de la organización Fomento de la Vida (FOVIDA) e integrante del Grupo de Trabajo contra la Corrupción.

También subrayaron que el Consejo de Ética consideró que otros puntos de la denuncia no supusieron una infracción ética por parte de Patricia Benavides, como la aceptación de una condecoración del exalcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, "investigado por lavado de activos vinculados al caso "Panamá Papers".

Además, desestimaron una presunta falta de transparencia al no mostrar su tesis de maestría y doctorado a pesar de los cuestionamientos públicos, contratación como abogado de un político investigado por la Fiscalía y un presunto liderazgo de organización criminal; esto al no contar con pruebas suficientes.

CAL aclaró que la suspensión de Benavides tiene un carácter provisional y no representa una sanción definitiva.

"(La medida) tiene como finalidad garantizar el normal desarrollo del procedimiento disciplinario, preservar la confianza institucional y evitar la eventual afectación a la imagen de la Orden", finalizaron.

Resolución podrá ser apelada

En el marco del debido proceso, el 26 de enero del 2026, el expediente fue sometido a votación, con la previa presentación de los descargos de la imputada.

Cabe mencionar que, la figura de suspensión temporal se da en caso de "faltas graves" o "muy graves". Sin embargo, el fallo del Consejo de Ética podrá ser apelado por la fiscal suprema en un plazo de cinco días, una vez de haber sido notificada de la misma.