Fiscalía inicia investigación contra streamer que menospreció a Pol Deportes

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía inició investigación preliminar en contra de Diego Leguía, streamer del canal Zodeka vinculado al periodismo deportivo, tras lanzar un comentario discriminatorio en contra de Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes.

La investigación en contra de Leguía se da por el delito de discriminación luego que emitiera el comentario durante una transmisión en vivo con otros creadores de contenido.

Fiscalía inicia investigación preliminar

Tras el comentario despectivo emitido en un canal de streaming, la Fiscalía abrió una investigación preliminar en contra del creador de contenido Diego Leguía por expresar comentarios peyorativos contra Cliver Huamán.

Así lo dispuso la Tercera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos tras la solicitud del fiscal provincial Roger Yana Yanqui, el cual ha iniciado diversas diligencias que contribuirán a la investigación.

Por ello, se ha dispuesto que se tome la declaración de Pol Deportes y que la Unidad Médico Legal de Lima practique evaluaciones psicológicas tanto a él como agraviado y al investigado.

Por otro parte, se ha dispuesto que la comisaría de Magdalena del Mar tome la declaración de los otros dos creadores de contenido que se encontraban en el 'en vivo'. Estos fueron identificados como Nicolás Aráoz y Nery Arévalo.

Además, se ha exhortado a asegurar la evidencia digital del suceso, es decir contra contar con el video donde se emitió el comentario despectivo contra el joven de 15 años. Con ello, se estarían cumpliendo con las diligencias urgentes para esclarecer lo sucedido.

Streamer pidió disculpas

A pocos días de la polémica e indignación causada por el comentario dicho por Diego Leguía, el streamer emitió un comunicado público donde ofrece sus disculpas por las declaraciones en agravio del joven comentarista deportivo.

"Asumo la responsabilidad total de mis palabras, sin justificaciones", refirió en el comunicado. Ello, luego de que se genere una ola de críticas y la exigencia de sanciones contra el creador de contenido.

Pronunciamiento de streamer

Pol Deportes se unió a campaña contra el racismo

Por su parte, Cliver Huamán se sumó a una campaña nacional "Compartimos la pasión. Compartimos el respeto. ¡No al racismo!", organizada por el Ministerio de Cultura, la Liga 1 y la SAFAP.

El joven de 15 años resaltó la importancia del respeto como regla en los diversos espacios de la vida social. Su presencia estuvo acompañada por otros futbolistas profesionales peruanos con el fin de continuar la lucha en contra de la discriminación.

