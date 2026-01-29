Monito vive enjaulado en plena vía pública: Familia en Carabayllo tiene al animal en pésimas condiciones

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos del sector San Benito, en el distrito de Carabayllo, denunciaron que una familia tiene en su posesión a un mono enjaulado en plena vía pública. Animal se encontraba en precarias condiciones. La Policía Nacional acudió al lugar para inspeccionar el hecho.

Monito vive enjaulado en Carabayllo

En la Segunda Etapa de San Benito, un monito sobrevive enjaulado en plena vía pública a exterior de una vivienda en Carabayllo.

Vecinos han denunciado que la familia tiene al pequeño animal en precarias condiciones lo que promovió que denuncien el maltrato. Así, se animaron a grabar videos del mono donde se observa que cuenta con un collarín de metal en el cuello para controlar sus movimientos.

El animal silvestre pasa en cautiverio día y noche en una jaula de 1 metro x 1 metro y medio de capacidad ubicada al exterior de la vivienda lo que genera indignación entre los habitantes de la zona.

Al interior de la jaula se observa que el animal habita en un espacio reducido y mal cuidado. Las rejas del pequeño espacio se encuentran oxidadas, mientras que el animal se cubre de la intemperie con unos trapos encontrados en el suelo.

Al lugar llegaron personal de la comisaría de Carabayllo donde los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron para registrar el hecho y el lugar donde fue encontrado el pequeño mono.

Familia ha indicado que es su mascota

Exitosa logró encontrar a la familia que cuenta con el pequeño animal enjaulado. Según han indicado, el mono es la mascota de este grupo familiar con el cual cuentan durante dos años.

La que sería la dueña del animal silvestre no fue encontrada en el domicilio; sin embargo, los familiares indicaron estar dispuestos a entregar al animal a las autoridades ambientales correspondientes.

Comercialización de animales silvestres con pena de cárcel

En el Perú no está permitido tener a monos como mascota a menos de contar con permisos específicos tales como en los casos de centros de rescate o zoocriaderos con licencia.

Los monos que viven en el país son parte de la fauna silvestre nacional y por ley no pueden ser capturados ni mantenidos en cautiverio. La captura de estas especies afecta a la población silvestre y al equilibrio del ecosistema.

Para preservar el respeto a la vida silvestre, se ha dispuesto que la tenencia, captura o comercialización de animales silvestres sea sancionada por la Ley 29763, Ley Forestal de Fauna Silvestre.