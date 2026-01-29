Alianza Lima sufre baja de última hora para duelo ante Sport Huancayo en el arranque del Torneo Apertura

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A menos de 24 horas para su debut en el Torneo Apertura, Alianza Lima recibió una mala noticia de cara a su encuentro ante Sport Huancayo. El primer equipo íntimo tendrá una baja importante para visitar la altura de la capital de Junín debido a una lesión.

Baja de última hora en Alianza Lima

A través de un comunicado en redes sociales, los blanquiazules dieron a conocer que, durante el encuentro ante Inter de Miami en la Tarde Blanquiazul, Jesús Castillo sufrió una dolencia que lo obligó a dejar el encuentro antes del pitazo final.

Como indica el protocolo del club, el volante central fue sometido a los exámenes médicos de rigor para determinar la gravedad de su lesión. Lamentablemente, los resultados no fueron favorables ya que estos arrojaron un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda.

El pronunciamiento indicó al detalle el diagnóstico de Jesús Castillo, pero no precisó el tiempo que tardará en recuperarse y volver a integrarse a la par de sus compañeros. Eso sí, el club indicó que el futbolista ya inició con los trabajos de recuperación bajo estricta supervisión del departamento médico.

Jesús Castillo sufrió lesión y será baja ante Sport Huancayo.

Con este anuncio, se confirma que el jugador no solo queda fuera del inicio del Torneo Apertura, sino también de la serie ante Sportivo 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores ya que estaría fuera de las canchas durante 4 semanas.

El posible once de Alianza Lima

Con esta baja, Pablo Guede deberá echar mano de otro elemento en la mitad de la cancha para visitar la altura de Huancayo. Por lo demás, el equipo sería el mismo que venció 3-0 al Inter de Miami de Lionel Messi en lo que fue la Tarde Blanquiazul 2026.

En el arco continuará Guillermo Viscarra como en la temporada anterior y delante de él estará una línea de cuatro conformada por el recién llegado Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Cristian Carbajal.

El centro de la cancha tendrá variantes ya que jugarán Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez y Jairo Vélez. Por último, el tridente de ataque será integrado por Gaspar Gentille, Eryc Castillo y Paolo Guerrero como único punta.

En resumen, Alianza Lima no podrá contar con Jesús Castillo en su debut en el Torneo Apertura ante Sport Huancayo debido a una lesión de consideración en su rodilla izquierda que lo alejará de las canchas durante varias semanas.