Accidente múltiple en la Panamericana Sur: Fiscalía realiza diligencias para esclarecer los hechos

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público informó que ha dado inicio a diligencias urgentes tras el choque múltiple que dejó a tres personas fallecidas y 7 heridas en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, entre los que se encuentran dos trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Fiscalía llegó hasta la escena

A través de sus redes sociales, la Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores realizó diligencias de urgencias tras el choque entre cinco vehículos, entre los que se encontraba uno de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

La fiscal provincial Victoria Briceño Portilla, es quien se encuentra a cargo de la investigación preliminar y dispuso el levantamiento de los cadáveres, además, realiza las coordinaciones con el personal policial de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Sur para lograr esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores (Segundo Despacho) realiza diligencias urgentes tras el choque múltiple entre cinco vehículos ocurrido en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana Sur, que dejó dos fallecidos y varias personas heridas.



✅... pic.twitter.com/nrYKWGi4bv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 14, 2026

Aparatoso accidente

Todo sucedió cuando un grupo de trabajadores de Emape se encontraba realizando labores en el sentido de norte a sur, inclusive un bus municipal que era usado para su traslado se encontraba estacionado en la zona. De pronto, un trailer que trasladaba pollos se habría percatado tarde de la presencia de estos trabajadores y la unidad detenida, intentó evitar la colisión, pero pese a los esfuerzos impacta contra la unidad y otros tres carros.

El camión se encuentra totalmente destrozado e inclusive el conductor fue quien permaneció atrapado por dos horas aproximadamente, mientras que las unidades de bomberos lo estabilizaron y haciendo uso de maquinarias lograron liberarlo para trasladarlo hasta un establecimiento de salud, donde lamentablemente perdió la vida. Uno de los fallecidos fue identificado como Wilfredo Solano Palma, trabajador de limpieza vial y se desconoce la identidad de la segunda persona que falleció de camino al hospital.

En declaraciones a Exitosa, el capitán de los Bomberos del Águila, confirmó que más de seis fueron las personas heridas como resultado de la colisión, sostuvo que fueron trasladados rápidamente para que sean atendidos en centros médicos y trabajaron durante horas con la persona atrapada. Además, brindó más detalles del siniestro de transito.

"Estos carros cuando trabajan están detenidos con todo su sistema de avisos, luces, ponen una carreta también que se llama la carreta de sacrificio, que es en donde impactan cuando un carro choca. Pero como pueden ver era un camión de pollos pesados, entonces supongo que se lo ha llevado completo, como ve está en C, doblado. Hay otros carros que han revotado, uno de transporte, entonces se ha complicado un poco el trabajo", informó.

Es en ese contexto que el Ministerio Público dio inicio a las diligencias preliminares y urgentes para dar con la responsabilidad del accidente de tránsito múltiple que dejó a tres personas fallecidas y siete heridos en la carretera Panamericana Sur.