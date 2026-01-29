Arturo Vidal envía emotivo mensaje a Esteban Pavez tras confirmarse su fichaje en Alianza Lima

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ya confirmado que Esteban Pavez jugará en Alianza Lima este 2026, Arturo Vidal no se quedó callado y le dedicó un mensaje súper emotivo a su amigo. Recordó los momentos juntos en Colo Colo y dejó claro lo orgulloso que está por esta nueva etapa en el fútbol peruano.

Arturo Vidal se despide de Esteban Pavez

En su Instagram, Arturo Vidal posteó una foto con Esteban Pavez levantando la Copa Chile que ganaron en Colo Colo y le dejó un mensaje que tocó fibras entre los hinchas.

"Qué difícil es despedirte hermano mío Esteban Pavez, sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo, eres una persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti. Sé lo que eres como persona, capitán y jugador", dijo.

Y añadió: "Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas. Una vez más gracias por todo hermano, dale con todo porque eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites y hermanos por siempre".

Esteban Pavez en Alianza Lima

El chileno de 35 años ya fue confirmado como nuevo jugador de Alianza Lima, club que hoy dirige Pablo Guede, un DT que lo conoce bien, ya que lo tuvo bajo su mando en Colo Colo en 2017 y luego en los Xolos de Tijuana en 2021.

Los hinchas blanquiazules recibieron con entusiasmo la noticia, conscientes de que la llegada de Pavez aporta un plus de calidad y veteranía al mediocampo del club victoriano.

La expectativa se centra en cómo complementará su juego con el resto del plantel, y la experiencia de haber compartido vestuario con figuras como Arturo Vidal le da un respaldo moral y profesional importante.

El legado de títulos de Esteban Pavez

A lo largo de su carrera, Esteban Pavez ha conquistado múltiples trofeos que destacan su capacidad como jugador y líder:

Campeón de Chile

2024: CSD Colo-Colo

2022: CSD Colo-Colo

2015: CSD Colo-Colo

2014: CSD Colo-Colo

2009: CSD Colo-Colo

Campeón de la Supercopa de Chile

23/24: CSD Colo-Colo

21/22: CSD Colo-Colo

Campeón de la Copa Chile

22/23: CSD Colo-Colo

15/16: CSD Colo-Colo

UAE League Cup

19/20: Al-Nasr SC (UAE)

El emotivo mensaje de Arturo Vidal a Esteban Pavez marca un cierre simbólico en su etapa compartida y da inicio a un nuevo capítulo en Alianza Lima, donde el futbolista chileno buscará brillar y dejar su sello en la Liga 1 2026.