Pablo Sánchez tras no ser ratificado como fiscal supremo: "La entrevista de la JNJ se convirtió en un interrogatorio"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado y exfiscal de la nación, Pablo Sánchez Velarde, cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificarlo en el cargo de fiscal supremo del Ministerio Público. A través de una carta pública, acusó de irregularidades el procedimiento llevado a cargo por el organismo que preside María Teresa Cabrera Vega.

Como se recuerda, el pasado 22 de enero, el Pleno de la JNJ desarrolló la audiencia pública ampliatoria, con la finalidad de evaluar si el citado letrado cumplía con los principios de desempeño, idoneidad e integridad para continuar en el cargo. Tras escuchar sus descargos, en horas de la tarde se confirmaría la decisión -por mayoría- del organismo de no reafirmarlo en el puesto.

📌⚖️ La @JNJPeru presidida por la doctora María Teresa Cabrera Vega, decidió, por mayoría, no ratificar en el cargo de fiscal supremo a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, en el marco de la convocatoria n.° 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ.https://t.co/P6CTXuBeRy — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) January 22, 2026

"Consideré que el colegiado sería objetivo y justo"

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley N.⁰ 30916, Ley orgánica de la JNJ, el organismo autónomo evalúa cada siete años la ratificación de los jueces y fiscales de todos los niveles, para lo cual, requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros del Pleno.

Desde la JNJ mencionaron que la exposición de Pablo Sánchez no los satisfizo; además, hicieron énfasis en que registra una suspensión de 120 días por una serie de faltas disciplinarias muy graves. Quien se encargó de cuestionar dicha medida fue el propio jurista, al calificarla de "injusta" y que hasta ahora el juzgado constitucional no resuelve el caso que derivó en su suspensión (recepción de una dieta cuando era miembro de la Academia de la Magistratura).

Sobre las "razones" de la JNJ para no ratificarlo como fiscal supremo, acusó que la figura de "evaluación integral" fue un pretexto para llevar a cabo su destitución, teniendo como "argumentos" el caso mencionado y otro ya archivado con referente a una presunta vinculación con el periodista Gustavo Gorriti. En ese sentido, expresó que dicha decisión del colegiado no mancha su trayectoria de más de 40 años en la Fiscalía de la Nación.

"Es decir, no me ratifican por dos hechos ya archivados. Y no solo archivados en el Ministerio Público, sino que fueron declarados prescritos por la propia JNJ. Pero, mi fortaleza es mayor que tal evaluación "integral". Quienes me conocen saben que siempre he cumplido con la ley y que llevo 45 años de trabajo fiscal honesto y académico a favor del Ministerio Público", menciona su misiva.

Carta de Pablo Sánchez.

Estuvo en la mira del Congreso hasta diciembre

Pablo Sánchez estuvo a punto de ser inhabilitado para ejercer la función pública por 10 años, debido a una denuncia constitucional planteada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza, no solo contra él, sino también hacia los demás miembros de la Junta de Fiscales Supremos: Juan Carlos Villena Campana, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela.

En el caso de esta última, fue la única a la que la Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar a inicios de diciembre del 2025, al hallársele responsable de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y como posible instigadora del delito de usurpación de funciones policiales, por la emisión de la Resolución 2246-2024, de fecha 14 de octubre del 2024.

En el caso de los tres fiscales, no alcanzaron los votos para proceder con los pedidos en sus contras, quedando a disposición de continuar en la institución que ahora preside interinamente Tomás Gálvez Villegas.

El ahora exfiscal agradeció las muestras de apoyo y solidaridad en ambos procesos, resaltando su objetividad y pasión por el derecho al interior del Ministerio Público.