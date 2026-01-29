Alianza Lima completó el cupo de extranjeros: Confirmó la contratación del chileno Esteban Pavez

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A un día del inicio oficial de la Liga1, Alianza Lima oficializó a quien será su último fichaje del extranjero, que completará el cupo de siete habilitado para esta edición. El volante chileno Esteban Pavez se sumará al cuadro blanquiazul bajo las órdenes de Pablo Guede, quien ya lo dirigió en el pasado.

Experiencia para el mediocampo

Mediante sus redes sociales, el equipo 'íntimo' presentó de manera oficial al exjugador de Colo Colo, quien pasará a formar parte de sus filas. "¡Bienvenido a casa, Esteban Pavez! Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos", indica el comunicado 'grone'.

La llegada del volante chileno de 35 años tiene mucho que ver con el entrenador argentino, quien lo dirigió en su paso por México y en el 'Cacique'. Además, su experiencia, habiendo sido campeón con Athletico Paranaense de la Copa Sudamericana, servirá para darle más jerarquía a la medular blanquiazul.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el marcador habló para la prensa y manifestó su alegría de llegar a Alianza Lima, convencido de que hay plantel para luchar por el campeonato. "La verdad que vengo con mucha expectativa. Hay un gran equipo y un gran técnico. Estoy muy motivado de estar acá", sostuvo.

Cabe precisar que Pavez no forma parte de la lista de convocados para el partido ante Sport Huancayo de este viernes por la primera fecha de la Liga1. Esta decisión se debe a que no ha realizado prácticas, por lo que se quedará en la capital preparándose para el duelo con 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores.

Primer fichaje tras el escándalo

Luego de que la directiva blanquiazul separara de forma indefinida a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por los hechos de indisciplina que ocurrieron durante la pretemporada en Uruguay, el chileno se ha convertido en el último fichaje.

Su llegada no servirá para suplir a ninguno de los tres jugadores mencionados, debido a que juegan en otra demarcación. Sin embargo, sí coincide con la de Pedro Aquino, quien ha sido señalado de estar en la reunión por un breve tiempo según la joven denunciante.

Se completó el cupo de extranjeros de Alianza Lima para la temporada 2026. Esteban Pavez es la última incorporación de la dirigencia victoriana y por su reciente arribo, no será parte del debut por la Liga1 ante Sport Huancayo este viernes 31 de enero.