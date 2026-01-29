Sismo remece Arequipa HOY, 29 de enero: Magnitud y detalles del último temblor de esta noche AQUÍ

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último reporte del Centro Sismológico Nacional indica un temblor de considerable magnitud registrado la noche de este jueves 29 de enero en Arequipa. Encuentra aquí los detalles de este sismo.

Sismo de 3.9 remece Arequipa

Perú, país ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, continúa temblando, así lo indicó el último reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Así, se ha registrado un sismo de magnitud 3.9 alrededor de las 19:53 de la noche de este 29 de enero en Arequipa. Según el reporte, se sintió a los 17 kilómetros al noreste de la ciudad de Mollendo en la provincia de Islay.

De acuerdo al registro, la profundidad de este movimiento telúrico fue de 50 kilómetros y contó con una latitud de -16.90, una longitud de -71.93 y una intensidad de III Mollendo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0054

Fecha y Hora Local: 29/01/2026 19:53:20

Magnitud: 3.9

Profundidad: 50km

Latitud: -16.90

Longitud: -71.93

Intensidad: III Mollendo

Referencia: 17 km al NE de Mollendo, Islay - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 30, 2026

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también brindó detalles del sismo ocurrido durante esta noche. En ella se ratificó que el epicentro fue en la ciudad de Mollendo.

COEN- Indeci, reporte del 29 de enero

Recomendaciones de INDECI

Ante un sismo es preciso considerar las recomendaciones de los principales organismos de prevención del país. En ese caso, INDECI brindó sugerencias a tomar en cuenta ante un movimiento telúrico.

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir del lugar, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias.

¿Qué debe tener la mochila de emergencia?

Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

