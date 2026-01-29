Joven argentina que denunció a Zambrano, Trauco y Peña entregó su teléfono a las autoridades

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El caso que involucra a los futbolistas de Alianza Lima continúa sumando revelaciones. En exclusiva con Exitosa, el abogado Luis Deuteris, representante de la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual, confirmó que su patrocinada entregó su teléfono celular a las autoridades para las investigaciones pertinentes.

La decisión se dio en medio de las dudas sobre supuestas comunicaciones que Zambrano habría intentado establecer con la denunciante, incluso a través de un tercero. Deuteris explicó que solo existe el registro de una comunicación con el futbolista, prefiriendo reservar lo que se conversó en ese momento.

"Ella puso a disposición su teléfono. Fue solo un intercambio [de comunicación con Zambrano], ella ya aclaró por qué lo hizo. Después no hubo más porque ella no se prestó. No quiero aclarar por qué lo hizo porque estaría evidenciando alguna cosa que prefiero resguardar."

El abogado precisó que se trató de una comunicación muy formal y que posteriormente no hubo más contactos. Además, la joven aportó a la Fiscalía fotografías del viaje realizado con su amiga, quien también estuvo presente en Montevideo durante los hechos denunciados.

Deuteris aclaró además que la amiga de la denunciante no fue violentada y que su rol es clave como testigo en el proceso. La joven acompañó a la víctima en el viaje y aparece en las imágenes entregadas a las autoridades.

AHORA. Causa de #abusosexual . #Peru Por orden de la Justicia uruguaya la Policía de la Ciudad allanó la casa de la amiga del jugador #Zambrano de #AlianzaLima . Incautaron un teléfono y una computadora. Esta joven viajó a Uruguay con la víctima. La investigación no se detiene. pic.twitter.com/ZqRSNie1SK — Javier Díaz (@jdiazok) January 29, 2026

El abogado remarcó la importancia de que su patrocinada reciba terapia psicológica para evitar procesos de revictimización. Relató que, al inicio, la confianza fue difícil de establecer, al punto de requerir apoyo de un familiar cercano de la joven para sobrellevar el proceso.

"En la primera entrevista nos costaba que nuestra representada pudiera reproducir hechos objetivos. (...) Me costó muchísimo porque ella se quebraba en el llanto, tanto así que tuve que apelar a la presencia del papá para que pudiera calmarla un poco y entender lo que había pasado."

Consecuencias inmediatas

El caso ya ha tenido repercusiones en el ámbito deportivo. Alianza Lima notificó a Miguel Trauco con una carta de preaviso de despido, mientras el entorno de Zambrano y Peña enfrenta creciente presión mediática. La investigación en Uruguay determinará si los jugadores deberán brindar su descargo de manera presencial o virtual.

La entrega del celular por parte de la denunciante constituye un paso clave en el proceso judicial, al permitir que las autoridades verifiquen las supuestas comunicaciones con Zambrano y otros elementos de prueba. El caso sigue avanzando en múltiples frentes legales y mediáticos, con la expectativa de que las investigaciones aclaren las responsabilidades de los futbolistas involucrados.