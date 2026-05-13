De la pantalla al DNI: Reniec revela cuántos peruanos llevan nombres inspirados en la película "Top Gun"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A propósito del cuadragésimo aniversario del estreno de la icónica cinta protagonizada por Tom Cruise, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil compartió una lista detallada con los apelativos y nombres propios que los ciudadanos han adoptado en honor a los personajes y pilotos de combate más famosos de la cultura popular.

Los nombres que lideran la lista:

El impacto de la película de Top Gun ha trascendido las salas de cine para instalarse de forma permanente en la vida cotidiana y en la identidad de miles de peruanos. Según el último reporte emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la pasión por la película ha motivado a miles de familias a inscribir a sus hijos con los nombres de personajes favoritos.

Según la lista el nombre con mayor presencia en el país es Merlin, con un total de 2327 ciudadanos registrados. Le sigue de cerca Maverick, el emblemático indicativo del personaje principal, con 1059 registros.

Estos números reflejan un arraigo significativo de la película en el imaginario colectivo peruano, donde los padres buscan transmitir un sentido de audacia o distinción a través de estos apelativos.

Otros nombres que figuran en el listado, aunque con una frecuencia menor, son Jester, que cuenta con 28 personas, y Viper y Hollywood, ambos con 6 registros cada uno. Es notable que la tendencia no se limita solo a los "callsigns" o apodos de combate, sino que también alcanza a los propios actores y combinaciones de nombres asociados a la fama.

✈️🔥 Hay nombres que despegan directo a la historia.



En el marco del 40.° aniversario de Top Gun, descubre cuántos peruanos llevan nombres inspirados en los icónicos personajes y actores de esta película que voló alto en la cultura pop. 😎#TopGun40Años #NombresPeruanos #RENIEC... pic.twitter.com/7ybZzbZKAB — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) May 13, 2026

Elecciones únicas de nombres en el registro

La fiebre por la cinta es tal que incluso existen peruanos llamados literalmente Tom Cruise, con 4 personas registradas y Tom Jordan, también con 4 personas. Asimismo, los nombres Iceman y Wolfman cierran el ranking con 3 ciudadanos cada uno, demostrando que cada personaje de la academia de vuelo dejó una marca en los espectadores peruanos de las últimas cuatro décadas.

Esta información se enmarca en las campañas de comunicación habituales de las entidades administrativas para acercar los procesos de registro civil a la ciudadanía mediante temas de interés público y cultura pop.

El reporte de Reniec confirma que la identidad peruana es un mosaico influenciado por las grandes producciones internacionales. Más allá de la anécdota, el hecho de que miles de personas lleven nombres de una película de aviación de los años 80 subraya el impacto duradero de la narrativa cinematográfica en la sociedad, consolidando a "Top Gun" no solo como un éxito de taquilla, sino como un referente de vida para muchas familias en el Perú.