Último SISMO remece al Perú HOY, viernes 27 de marzo: Conoce AQUÍ epicentro y magnitud del temblor

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo vuelve a remecer el Perú este viernes 27 de marzo luego de que se registrara uno durante la mañana de este mismo día. Conoce aquí el reporte sísmico que alertó a los ciudadanos.

Sismo de magnitud 4.2 en Tacna

El Centro Sismológico Nacional reportó un nuevo sismo registrado durante la tarde de este viernes 27 de marzo en donde indica que ocurrió alrededor de la 1:55 p.m. a 42 kilómetros al sureste de Tarata, Tarata en el departamento de Tacna.

Se registró que el movimiento telúrico tuvo una latitud de -17.73 y una longitud de -69.74. Al mismo tiempo contó con una profundidad de 156 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0171

Fecha y Hora Local: 27/03/2026 13:55:04

Magnitud: 4.2

Profundidad: 156km

Latitud: -17.73

Longitud: -69.74

Referencia: 42 km al SE de Tarata, Tarata - Tacnahttps://t.co/FxNMrMwj8f — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 27, 2026

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