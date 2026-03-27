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Último SISMO remece al Perú HOY, viernes 27 de marzo: Conoce AQUÍ epicentro y magnitud del temblor

Se registró un nuevo sismo durante la tarde de este viernes 27 de marzo poniendo en alerta a los ciudadanos. Conoce aquí dónde fue el epicentro y la magnitud expuesta en el último reporte del Censis.

Sismo de hoy, 27 de marzo.
Sismo de hoy, 27 de marzo. (Composición Exitosa / IA)

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/03/2026

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Un nuevo sismo vuelve a remecer el Perú este viernes 27 de marzo luego de que se registrara uno durante la mañana de este mismo día. Conoce aquí el reporte sísmico que alertó a los ciudadanos. 

Sismo de magnitud 4.2 en Tacna

El Centro Sismológico Nacional reportó un nuevo sismo registrado durante la tarde de este viernes 27 de marzo en donde indica que ocurrió alrededor de la 1:55 p.m. a 42 kilómetros al sureste de Tarata, Tarata en el departamento de Tacna. 

Se registró que el movimiento telúrico tuvo una latitud de -17.73 y una longitud de -69.74. Al mismo tiempo contó con una profundidad de 156 kilómetros.        

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