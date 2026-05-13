FAP anuncia adquisición de nueva aeronave tras polémica por compra de aviones F-16 a EE.UU.

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las últimas semanas, la Fuerza Aérea del Perú fue centro de diversas críticas luego de la polémica adquisición de 12 aviones caza F-17 Block 70 a los Estados Unidos a pesar de la negativa del presidente José María Balcázar.

FAP anuncia adquisición de nueva aeronave Spartan

Sin embargo, a solo días de este episodio, la FAP anunció nuevamente la compra de una nueva aeronave. Esta vez, se trata de una C-27J Spartan la cual potenciará la respuesta del país frente a los desastres naturales y otros desastres.

Según indicó la institución castrense, este avión se suma a los cuatro que ya cuenta las Fuerzas Armadas desde el año 2015. Desde ahí, la unidad ha transportado a más de 200 mil personas y llevado más de 8 toneladas de carga.

En esa misma línea, los Spartan han sido claves para atender emergencias como las del Fenómeno El Niño, el Covid-19, desastres naturales como incendios forestales y operaciones en en la zona del VRAEM.

"Su capacidad también ha trascendido fronteras, brindando apoyo a Ecuador, Colombia y Chile tras incendios forestales y terremotos. La incorporación de una quinta aeronave fortalece esa vocación de cooperación regional y consolida al Perú como un socio estratégico en América Latina", indicaron.

FAP anunció la compra de una nueva aeronave C-27J Spartan.

Contará con tecnología de punta

La Fuerza Aérea también dejó en claro que, a diferencia de las aeronaves con las que ya cuentan, la reciente adquirida contará con una tecnología superior la cual le permitirá poder despegar y aterrizar en terrenos complicados o que no cuentan con pistas de aterrizaje con el tamaño mínimo.

"La nueva unidad cuenta con tecnología superior, incorporando una cabina digital de nueva generación, sistemas de mantenimiento inteligente, capacidad para operar en geografías extremas y una plataforma multimisión ampliada", añadieron.

Es importante precisar que la llegada del nuevo C-27J Spartan al país está prevista para 18 meses después de la firma del contrato celebrado entre la entidad castrense y de la empresa vendedora. Además, se indicó que el presupuesto para su compra saldrá del programa de "Recuperación de la capacidad de movilidad aérea eficaz con aeronaves de mediano alcance y mediana capacidad de carga".

De esta manera, la Fuerza Aérea del Perú anunció la adquisición de una aeronave C-27J Spartan para fortalecer la respuesta del país ante cualquier desastre natural dentro del territorio. La operación se da a unas semanas de la polémica compra de 12 aviones F-16 a Estados Unidos.