Actor que pidió dinero en TikTok reveló el nombre de actriz peruana que le mostró indiferencia: "Tiene problemas conmigo"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido actor peruano que se volvió viral en los recientes días por solicitar dinero a sus fanáticos en redes sociales sorprendió al revelar el nombre de una destacada actriz que le mostró indiferencia al encontrarse en este momento lúgubre de su vida.

Actriz mostró indiferencia a actor tras quedarse sin dinero

Luego de solicitar dinero a través de su cuenta oficial de TikTok al dar a conoce que se quedó sin ahorros, el intérprete escénico se mostró su total indignación al no recibir el apoyo que él pensaba le pondrían brindar colegas con los que compartió producciones.

En una entrevista reciente brindada al podcast Ouke, Brando Gallesi, exactor de América Televisión, confesó que pese a exponer su situación ecómica en redes sociales personas a quienes consderaba amigos, como es el caso de la actriz Merly Morello, le hicieron saber su rechazo total.

En ese sentido, sin pelos en la lengua, el joven actor de 23 años, aseguró que ninguno de las personas los que ha compartido tabla como es el caso de la misma Morello le han enviado algún tipo de mesaje brindándole su apoyo.

Además, al ser consultado sobre si piensa que sus amigos del espectáculo lo están evitando fue claro al afirmar que sí. "Pero por supuesto. He hecho TikToks donde salgo pidiendo dinero. ¿Tú crees que alguien me ha escrito? ¿Crees que alguien me ha preguntado cómo estoy?".

Inclusive, al ser cuestionado directamente sobre la actriz nacional Merly Morello y si es que había tenido comunicación con él para saber acerca de su bienestar ante la situación que hoy atraviesa, Gallesi dejó entrever que ella tendría un problema personal con él, tras percatarse de su indiferencia y que existe un distanciamiento entre ambos desde hace un tiempo.

"Bueno igual ella tiene problemas conmigo hace mucho tiempo", manifestó, pero sin dar mayores detalles sobre lo sucedido entre ellos, pese a que antes eran más cercanos ´por haber laborado juntos en proyectos de televisión y cine.

Brando Gallesi envía mensaje a sus colegas

Hay que mencionar que, Brando Gallesi también mencionó que un caso similar con Merly ha sucedido con el actor Thiago Vernal, así lo dio a conocer cuando le preguntaron si es que este le ha escrito y respondió rotundamente que "no".

Asimismo, aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a sus colegas con los que trabajó dejando en claro que sí se sintió decepcionado, sin embargo, aclaró que no les guarda rencor.

"Si no me escriben está bien porque creo que no soy su amigo, ya me lo demostraron. Es un poco triste porque yo siempre les he deseado y les sigo deseando lo mejor", manifestó.

Como vemos, en una reciente entrevista el actor Brando Gallesi reveló que su colega Merly Morello ha sido indiferente ante la situación económica que ha expuesto en redes sociales tras quedarse sin ahorros.