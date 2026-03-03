Alianza Lima presenta su nueva camiseta por los 125 años de historia del club

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima presentó su nueva camiseta por los 125 años de historia del club y, como era de esperarse, el anuncio no pasó desapercibido. La indumentaria conmemorativa ya remeció las redes sociales.

Alianza Lima presenta su nueva camiseta

A las 10:34 a.m. de este 3 de marzo, las redes íntimas se encendieron. Alianza Lima presentó oficialmente la joya de su aniversario. Se trata de la nueva camiseta que rinde homenaje a sus 125 años de vida institucional.

La publicación no tardó en hacerse viral entre la hinchada, resaltando una frase que lo dice todo: "125 años de grandeza". Así arranca Alianza Lima el festejo por su nueva indumentaria.

Desde ese momento, la reacción fue inmediata. Comentarios, videos, comparaciones con camisetas antiguas y opiniones divididas se apoderaron de las redes, dejando claro que este no es un modelo más, sino una prenda pensada para coleccionistas y para quienes valoran la historia del club.

El diseño de la nueva camiseta de Alianza Lima

Uno de los principales detalles que más llamó la atención es que esta nueva camiseta rompe con lo que actualmente se conoce en la indumentaria principal del club.

En lugar de las tradicionales rayas verticales, el modelo presenta rayas horizontales, un cambio que inmediatamente generó debate entre los hinchas aliancistas. A esto se suma un marcado estilo retro clásico, que apunta directamente al público más nostálgico.

El diseño está inspirado en la camiseta alterna que utilizó el club en 1961, una indumentaria que fue empleada en encuentros frente a Ciclista Lima, un rival tradicional de aquella época.

Sin embargo, lo que terminó convirtiéndose en el elemento más comentado del lanzamiento fue el escudo. Se trata de una versión totalmente distinta a la que hoy se utiliza de manera oficial.

Dónde comprarla y cuánto cuesta la nueva camiseta

Tras el anuncio, el club también confirmó que esta camiseta de colección ya se encuentra disponible para el público. Los hinchas pueden adquirirla en las tiendas oficiales de Alianza Lima y también a través de la tienda virtual de Nike, marca que viste actualmente al club.

Sobre los precios, la camiseta de colección por los 125 años se vende entre 269.90 y 289.90 soles. El monto final depende del modelo que elijas y de la presentación de la prenda.

Así, Alianza Lima presentó su nueva camiseta por los 125 años de historia del club, un modelo conmemorativo que apuesta por un diseño retro, un escudo histórico y un fuerte vínculo con el pasado de la institución.