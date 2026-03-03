Selección Peruana presenta su lista de convocados sin jugadores de Alianza Lima ni de Universitario

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana vuelve a ser noticia luego de presentar su lista de convocados sin jugadores de Alianza Lima ni de Universitario de Deportes, esta vez en la categoría Sub-20 de fútbol playa, con miras a la Conmebol Sub-20 Fútbol Playa 2026, un torneo que ya empieza a generar expectativas en el ambiente deportivo.

Fútbol Playa Sub-20

En paralelo al trabajo que viene realizando la selección mayor, dirigida por Mano Menezes, donde el comando técnico continúa en pleno seguimiento de futbolistas y evaluación permanente para futuras convocatorias, otra selección nacional también viene avanzando en silencio.

Se trata de la Selección Peruana Sub-20 de fútbol playa, que en los últimos días dio un paso clave al presentar oficialmente su primera nómina de convocados con la mirada puesta en la Conmebol Sub-20 Fútbol Playa 2026.

La lista de convocados fue anunciada por el técnico Pedro Rodríguez, quien lidera este nuevo proceso formativo que busca preparar a los jóvenes talentos para los próximos duelos internacionales.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue claro y directo: no aparece ningún futbolista de Alianza Lima ni de Universitario de Deportes, dos de los clubes más representativos del país.

Este punto generó rápidamente comentarios en redes sociales, sobre todo entre hinchas que esperaban ver, al menos, algún nombre ligado a los equipos grandes.

Lista de convocados

La nómina presentada por la Selección Peruana Sub-20 de fútbol playa está conformada por jugadores provenientes de clubes barriales, academias y equipos especializados en esta disciplina.

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪 𝗱𝗲 𝗙𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗮 𝗦𝘂𝗯 𝟮𝟬 #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/jGCsJN4Soy — La Bicolor (@SeleccionPeru) March 2, 2026

Arqueros

Nayib Varon (Libre)

Jorge Akamine (Atlético Ramca)

Sammy Alfaro (Libre)

Cierre

Isaias Galvez (Interbarrios V.ES.)

César Chirinos (S. de Manchay)

Alejandro Briceño (D. Cobresol Junior)

Ala

Luis Chumpitaz (A. Tito Drago)

Ángel García (S.C Viriato)

Cristian Hernández (S. de Surco)

Jared Salazar (Interbarrios V.E.S)

Yefry Ortiz (S. de Surco)

Pivot

Salenko Cuzcano (Interbarrios V.E.S)

Darling Coloma (At. Ramca)

Luis Moriano (S. de Manchay)

Adriano Canchari (Interbarrios V.E.S)

Además, se confirmó que el torneo se disputará en el país, del 22 al 30 de agosto de 2026, una muy oportunidad importante para que la Sub-20 peruana juegue como local y con el respaldo de toda su gente.

