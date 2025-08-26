Accidente en el Metropolitano: Asciende a 45 la cifra de heridos tras triple choque en la Vía Expresa

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 26 de agosto, un triple choque se registró en la vía exclusiva del Metropolitano a la altura de la Estación Angamos en el distrito de Surquillo. De acuerdo a los primeros reportes, aún no se conocen los motivos de este incidente, pero se supo que más de una veintena de pasajeros resultaron heridos producto del impacto.

Asciende a 45 la cifra de heridos tras choque del Metropolitano

Como era de esperarse, agentes de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos llegaron hasta el lugar de los hechos para atender a los afectados. En medio de este suceso, Exitosa conversó con el vocero de los hombres de rojo para conocer mayores detalles del siniestro.

Iván Lazo, Comandante del Cuerpo General de Bomberos, brindó nueva información sobre el triple choque e indicó que el número de heridos ahora asciende a 45. Por suerte, ninguno de ellos es de gravedad, pero de igual forma ya fueron trasladados a diferentes centros de salud para su atención inmediata.

"Hemos tenido una colisión por alcance de tres unidades del Metropolitano en el carril con sentido al norte. Luego de todo el trabajo de evaluación, hemos atendido y trasladado a 45 personas aproximadamente. Tenemos personas policontusas, con crisis de nervios, pero no hemos tenido heridos de gravedad", indicó a nuestro medio.

Seguidamente, el brigadier precisó que varios de los heridos permanecerán en estos nosocomios bajo observación de los médicos hasta que puedan ser enviados a sus hogares.

"Se han trasladado inicialmente al Hospital Casimiro Ulloa, Clínica Ricardo Palma, Javier Prado y otras. Muchos van a quedar en evaluación hasta que el médico pueda darles de alta", añadió.

Conductores de los buses se encuentran estables

A su vez, el vocero de los Bomberos indicó que de los tres conductores del Metropolitano involucrados en este hecho, todos se encuentran estables y solo uno presentó dolores de consideración.

De igual forma, el equipo de Exitosa ubicado en el lugar constató que los otros dos choferes fueron llevados a la comisaría del sector para dar inicio a las investigaciones de rigor y dar con las razones de este incidente.

"El del vehículo dos, es el que tenía dolor a nivel de cadera y fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa", agregó el bombero.

De esta manera, el número de heridos ascendió a 45 tras el triple choque de buses del Metropolitano a la altura de la Estación Angamos en Surquillo.