¡Hasta por 8 horas! Anuncian corte de LUZ del 13 al 14 de enero: ¿Qué zonas se verán afectadas?

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta por 8 horas sin luz! Conoce si tu zona se verá afectada con el corte temporal del servicio eléctrico en el país, que está programado para este martes 13 y miércoles 14 de enero.

¿Por qué será el corte de luz el 13 y 14 de enero?

A través de su página web, la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció que tiene corte programado del servicio eléctrico este 13 y 14 de enero. ¿El motivo? Pues bien, de acuerdo a su más reciente reporte, hasta el cierre de esta nota, ejecutará una nueva jornada de trabajos de mantenimiento.

Entre las acciones que se llevarán a cabo en las fechas ya mencionadas, está la reubicación de subestaciones y cambio de transformadores en diversos circuitos ubicados en Arequipa.

Sin luz este martes en Arequipa

Según lo reportado por la Seal, el corte de energía eléctrica este martes, 13 de enero, será en las siguientes zonas de la región arequipeña, ¡toma nota!

Ubicación: Circuito 5601 Acari.

Horario del corte: De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Motivo del corte: Subsanación de deficiencias y mantenimiento de redes de media tensión

y mantenimiento de redes de media tensión Zona afectada: Distrito de Acari, precisamente en 7 de noviembre, Amato, Anexo de Chocavento, Anexo Vijoto, Pueblo Nuevo de Acari, Pueblo Viejo de Acari, Santa Teresa, Sector Portachuelos, Tambo Viejo, Villa El Triunfo.

precisamente en 7 de noviembre, Amato, Anexo de Chocavento, Anexo Vijoto, Pueblo Nuevo de Acari, Pueblo Viejo de Acari, Santa Teresa, Sector Portachuelos, Tambo Viejo, Villa El Triunfo. Urbanizaciones del distrito de Bella Unión: Ampliación El Molino, Anexo Ampliación Huaroto, Anexo El Molino, Anexo Huaroto, Anexo La Joya, Bella Unión, Cruz Pata, Fundo Incahuasi, Humarote, Machaynioc, Mallco, Otapara, Sector Alto Chocavento, Sector Portachuelos, Upis Miraflores.

Circuito : Cotahuasi desde REC - 700141 - Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en estas zonas por mantenimiento de redes de media tensión:

Urbanizaciones del distrito de Charcana: Andamarca, Ayapallpa, Charcana.

Andamarca, Ayapallpa, Charcana. Urbanizaciones del distrito de Cotahuasi: Acobamba, Anchapacha, Aymaña, Cachana, Ccanchapata 1, Chaucavilca, Cochacallam, Colcan, Cotahuasi, Cuno Cuno, Pampacocha, Piro, Pitahuasi, Quillunza, Reyparte, Santa Ana, Tacaupo, Taccac.

Acobamba, Anchapacha, Aymaña, Cachana, Ccanchapata 1, Chaucavilca, Cochacallam, Colcan, Cotahuasi, Cuno Cuno, Pampacocha, Piro, Pitahuasi, Quillunza, Reyparte, Santa Ana, Tacaupo, Taccac. Urbanizaciones del distrito de Pampamarca : Huarhua, Lancaroya, Mungui, Rumihuasi, Santa Rosa, Sencsincaylla, Tecca.

Huarhua, Lancaroya, Mungui, Rumihuasi, Santa Rosa, Sencsincaylla, Tecca. Urbanizaciones del distrito de Quechualla: Allancay, Chaupo, Picha, Quechualla, Sancay, Velinga.

Urbanizaciones del distrito de Toro: Cupe, Huachuy, Llallihua, Shiringay, Toro.

Circuito: [1703] Las Flores - Desde las 0:00 hasta las 12:00 p.m:

Zonas afectadas : Distrito de Cayma: 1 de Junio Zona B, 11 de Mayo, A.P.I.G. El Triunfo, A.V. Los Ángeles del Sur Zona A, AA.VV. Jorge Chávez, Av. Granjeros 28 de Julio, Don Francisco, El Nazareno Zona B, Embajada de Japón Zona C Mujeres con Esperanza, Fundo Cabrerías, Señor de los Milagros.

: 1 de Junio Zona B, 11 de Mayo, A.P.I.G. El Triunfo, A.V. Los Ángeles del Sur Zona A, AA.VV. Jorge Chávez, Av. Granjeros 28 de Julio, Don Francisco, El Nazareno Zona B, Embajada de Japón Zona C Mujeres con Esperanza, Fundo Cabrerías, Señor de los Milagros. Distrito de Cerro Colorado: A.H. Cupa José María Arguedas, A.H. Pedro P. Díaz, A.P.V.M. Flora Tristán, A.V.I.S. Aldo Moro, Alipio Ponce Vásquez, Amazonas Zona A, Amazonas Zona B, Andrés Avelino Cáceres, Asociación Los Pirotécnicos, Augusto Chávez Bedoya, Carlos Bacaflor, Francisco García Calderón (sectores 1, 3 y 4), Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernán Bedoya Forga I y II, Javier de Luna Pizarro, La Fortaleza Chachani, La Tierra Prometida El Edén y Las Mercedes, Las Flores (zonas 2 al 8), Las Gardenias, Las Torres, Los Astros, Los Montoneros, Nuevo Horizonte, Santa Isabel, Villa Cerrillos, Villa Chachani, Villa Florida Zona B, Villa Las Canteras, Villa Magisterial (1, 3 y 4), Villa Paraíso, Villa Santa María.

Interrupción temporal el 14 de enero

Respecto al miércoles, 14 de enero, no habrá luz en:

Circuito : SED 2606 - Desde las 07:30 hasta las 12:30 p.m., en urbanización Villa San Juan , distrito de Cerro Colorado, por cambio de transformador.

p.m., en urbanización , distrito de Cerro Colorado, por cambio de transformador. Circuito: Chala desde REC - 560248 - Distrito de Bella Unión: Chaviña, Distrito de Yauca: Sector Los Olivos, carretera Panamericana, desde las 07:30 a 3:30 p.m. por subsanación de deficiencias y mantenimiento de redes.

De esta manera, este 13 y 14 de enero no habrá luz en Arequipa, según el último reporte de la empresa de la SEAL, por mantenimiento de redes de media tensión.