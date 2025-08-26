Triple choque a la altura de la estación Angamos del Metropolitano deja decenas de heridos: Esto se sabe

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la noche del martes 26 de agosto, se ha registrado un triple choque en la vía del Metropolitano, cerca de estación Angamos, en los que están involucrados tres buses de este servicio de transporte público. La información oficial señala que hay 45 personas heridas que han sido trasladadas a centros de salud cercanos.

Autoridades confirman 45 heridos

Según los Bomberos Voluntarios del Perú, dos unidades colisionaron por la cercanía y esto causó que varios de los pasajeros a bordo resulten afectados. No se confirmaron víctimas mortales, pero sí muchos con lesiones policontusas fueron trasladados por tres unidades del SAMU a hospitales de la zona.

"Tres vehículos del Metropolitano han colisionado por alcance, producto de este choque han resultado herido más de 30 personas. No podemos decir (si son de gravedad) porque han sido trasladados a los centros hospitalarios de la zona. Hemos desplazado unidades de rescate autobombas y ambulancias", sostuvo un bombero en la escena.

🚨#LOÚLTIMO | Se ha registrado un choque de buses del Metropolitano en su vía exclusiva, a la altura de la Estación Angamos. Según informes preliminares, 9 unidades de bomberos vienen atendiendo la emergencia. Se han reportado más de 30 heridos tras este aparatoso accidente.



— Exitosa Noticias

Debido a este accidente, el servicio se tuvo que interrumpir, afectando a cientos de usuarios abordo de los buses y de los que esperaban en las estaciones. La activación de los protocolos de seguridad debieron ser aplicados por parte de la ATU para descongestionar la zona del accidente.

Autoridades confirman traslado de heridos

En un reporte oficial, el Ministerio de Salud confirmó que algunos de los heridos fueron trasladados por personal del SAMU al hospital Casimiro Ulloa, en el distrito de Miraflores. El Minsa confirmó que más personas afectadas llegarán a este nosocomio.

"Sobre el accidente en la vía del Metropolitano, el Minsa informa que personal del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa ya atiende a los primeros 13 heridos evacuados del accidente, quienes presentan contusiones y probables fracturas a descartar", sostiene la publicación de este ministerio.

🔴 Sobre el accidente en la vía del Metropolitano, el Minsa informa que personal del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa ya atiende a los primeros 13 heridos evacuados del accidente, quienes presentan contusiones y probables fracturas a descartar.



— Ministerio de Salud

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), corroboró la información preliminar y manifestó que realiza trabajos coordinados con los bomberos y SAMU atendieron a los heridos. Además de estas instituciones, la Policía Nacional del Perú (PNP), están reestableciendo el tránsito cerca de la estación Angamos.

"Tras un accidente que involucró a tres unidades del Metropolitano en la estación Angamos, personal de la PNP se encuentra en la zona garantizando el orden y apoyando la circulación vehicular.", manifiesta el comunicado policial.

#PNPInforma 📢🚨 | Tras un accidente que involucró a 3 unidades del Metropolitano en la estación Angamos, personal de la #PNP se encuentra en la zona garantizando el orden y apoyando la circulación vehicular.
— Policía Nacional del Perú

De esta forma, un triple choque entre buses del Metropolitano dejó a más de 30 personas heridas. Los bomberos confirmaron esta cifra y el Minsa informó que varios de los afectados fueron llevados al hospital Casimiro Ulloa.