Blindan a Kira Alcarraz: Comisión de Ética archiva denuncia en su contra por amenaza a periodista

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética del Congreso aprobó enviar al archivo la reconsideración de la denuncia presentada contra la parlamentaria Kira Alcarraz, quien fue acusada de haber agredido verbalmente a una periodista en octubre de 2025. Con esta decisión, el caso queda sin investigación formal, lo que ha sido interpretado como un blindaje político hacia la legisladora.

El incidente con la periodista

El hecho ocurrió cuando una reportera le consultó a Alcarraz sobre la contratación de la pareja de su hijo en el Congreso. La congresista reaccionó con una frase que generó rechazo inmediato: "Si estuviera alterada ten por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared", lo que fue considerado una amenaza directa contra la periodista.

El episodio desató críticas desde gremios de prensa y organizaciones de derechos humanos, que exigieron sanciones por lo que calificaron como un atentado contra la libertad de expresión.

Reconsideración archivada

Aunque inicialmente se presentó una denuncia en la Comisión de Ética, el proceso fue archivado. Posteriormente, se solicitó una reconsideración para reabrir el caso, pero esta también fue rechazada en la última sesión. Con ello, se cierra la posibilidad de sancionar a Alcarraz por este incidente dentro del fuero parlamentario.

La decisión ha generado cuestionamientos hacia el Congreso, acusado de proteger a sus integrantes frente a denuncias graves. Diversos sectores consideran que el archivo de la denuncia envía un mensaje negativo sobre el compromiso del Parlamento con la transparencia y la rendición de cuentas.

Este caso se suma a otros episodios que han puesto en entredicho la conducta de la congresista, como el ocurrido durante una actividad en Cajamarca diciembre del mismo 2025, donde fue cuestionada por su labor parlamentaria, con énfasis en el bono navideño que asciende los 40 mil soles y la negativa percepción de la ciudadanía hacia la clase política.

Fue en medio de estas preguntas cuando un reportero señaló que "los políticos son lo peor que ha pasado a la humanidad", comentario que terminó por alterar a la parlamentaria y provocó una reacción inesperada donde acusó al reportero de atacarla, lo que derivó en un intercambio de frases subidas de tono.

El momento de mayor tensión se dio cuando la congresista replicó al comunicador diciendo: "Bueno, entonces yo también diría que todos los reporteros son una mier**", lo que generó una inmediata incomodidad entre los periodistas presentes que cubrían la actividad. Todo fue registrado en video y se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando diferentes reacciones.

El archivo de la reconsideración contra Kira Alcarraz confirma la falta de sanción por la amenaza a una periodista, pese a la gravedad del hecho. La decisión de la Comisión de Ética refuerza la percepción de blindaje político y deja abierta la discusión sobre el rol del Congreso en la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión.