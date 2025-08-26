San Isidro: Tres heridos deja choque entre una camioneta de serenazgo y un vehículo particular

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte accidente de tránsito se registró en el cruce de la avenida Jorge Basadre con la calle Las Palmeras, en San Isidro, entre una camioneta de serenazgo y un vehículo particular. El choque generó que tres personas resultaran heridas,

Grave accidente en San Isidro

Según testigos, la camioneta de serenazgo circulaba por la avenida Jorge Basadre, mientras que el auto transitaba por la calle Las Palmeras. Fue en el cruce de vías que se produjo el impacto de forma violenta, que empujó las unidades hacia la vereda, arrastrando a un joven que pasaba con su scooter.

Como resultado del impacto tres personas resultaron heridas, entre ellos el joven del vehículo menor, quien sufrió golpes en la cabeza aunque al momento de su traslado a un hospital esta consciente, el conductor del auto y el chofer de la camioneta de serenazgo.

Por su parte, el piloto de la unidad particular fue quien terminó con las lesiones más graves, pues recibió el impacto directo al lateral de su unidad. Él fue evacuado con un collarín y con evidentes signos de dolor. Mientras tanto, el conductor de la camioneta también fue trasladado hasta una clínica para evaluación.

Autoridades investigan causas

El violento choque provocó que la camioneta subiera a la acera, llevandose a su camino señalizaciones y estructuras de concreto. Las imágenes captadas por Canal N captaron la parte delantera de la unidad completamente destrozada, con el capó levantado, mientras que el auto terminó estrellado y con grandes daños en el lado del copiloto.

Debido al accidente el personal de serenazgo cerró temporalmente la cuadra cuatro de la calle Las Palmeras y la cuadra cinco de la avenida Jorge Basadre para facilitar la atención de los heridos y los trabajos para retirar los vehículos.

Las autoridades dieron a conocer que se revisarían las cámaras de seguridad instaladas en la zona para determinar las cuasas del accidente. Cabe señalar que, entre las hipótesis que se manejan está la posibilidad de que uno de los conductores se haya pasado la luz roja o haya circulado a excesiva velocidad.

La Policía de Tránsito se hizo presente en el lugar para dar por iniciadas las investigaciones con el fin de determinar las responsabilidades y aclarar cómo se producjo el accidente que conmocionó a los vecinos de San Isidro.

De esta manera, se registró un accidente en San Isidro entre un vehículo de serenazgo y un auto, dejando a tres personas heridas a su paso.